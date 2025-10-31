CANAL RCN
Relaciones de España con este país parecen mejorar luego de que reconocieran que hubo abusos durante la conquista

Pese a haber recibido una solicitud formal, el Rey de España no ha realizado ninguna declaración.

Foto: La matanza de Cholula de Félix Parra
octubre 31 de 2025
01:14 p. m.
El discurso pronunciado en Madrid por el canciller español José Manuel Albares generó este viernes una reacción positiva en México. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “un primer paso” el reconocimiento del gobierno de España sobre los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la conquista de América.

“Celebro que haya un inicio de este reconocimiento (…) tiene que continuar”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria, donde difundió un video con las declaraciones del ministro español. Sheinbaum considera que el gesto del gobierno de Pedro Sánchez marca el comienzo de la reparación de un “agravio” histórico, al lamentar “esta violencia del pasado”.

¿Qué dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España?

El canciller Albares, durante la inauguración en Madrid de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, reconoció que la historia compartida entre ambos países “es muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos negarla ni olvidarla”, concluyó el ministro.

Desde el Gobierno de Manuel López Obrador se exigió una disculpa a la iglesia y la corona:

La relación entre México y España ha pasado por momentos de tensión desde 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador —aliado político de Sheinbaum— envió una carta al rey Felipe VI y al papa Francisco solicitando disculpas por los excesos cometidos durante casi tres siglos de dominio colonial. Hasta la fecha, el monarca español no ha emitido respuesta ni comentario público al respecto.

Sheinbaum recordó recientemente que su gobierno “aún espera la respuesta” a aquella misiva, aunque celebró que el pronunciamiento de Albares demuestra que la insistencia mexicana comienza a dar frutos. “Este reconocimiento tiene que continuar”, reiteró la presidenta, confiando en que el diálogo entre ambos países avance hacia una reconciliación plena con los pueblos originarios.

