"No sé si en unas horas tenga vida": colombiana que estuvo en ataque de Hamás contra Israel

El mundo sigue en alerta por la violencia que se ha registrado en los últimos días en Medio Oriente, esto por cuenta del ataque masivo que ha cometido el grupo terrorista Hamás en contra de Israel.

Diferentes ciudadanos han denunciado que sus familiares fueron raptados por Hamás, tras el ataque cometido en territorio israelí. Reportes indicaron que estarían en la Franja de Gaza y, según las cifras más recientes, serían más de cien los secuestrados. El hecho violento ha superado las 1.100 víctimas fallecidas.

Lea también: Israel ordena cortar el suministro de agua a la Franja de Gaza durante el tercer día de conflicto

Sobre colombianos en ese país, la Embajada de Colombia en Israel informó que dos colombianos que asistieron a un festival cerca de la frontera con Gaza están siendo buscados.

Testimonio colombiana en Israel

Una de las colombianas que se encontraba en Israel cuando se produjo el ataque fue Diana Bermúdez quien, en entrevista con Noticias RCN, narró cómo se han vivido los difíciles días con la fuerte escalada de violencia.

¿Cómo ha sido este momento? ¿Cómo se encuentra?

El panorama se ve más oscuro porque, aunque los ataques se habían hecho muy cerca porque Israel es muy pequeño, ahorita ya están bombardeando Jerusalén. Esta mañana estábamos terminando de desayunar, nos bajamos a la habitación y empezamos a escuchar las alarmas, se empezaron a escuchar explosiones.

Le puede interesar: Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron a Hamás por ataque en Israel

Nos hicieron cuatro explosiones, nos bajaron aquí rápido del hotel al bunker. Tengo nauseas, me siento muy mal, cualquier cosa puede pasar, me da miedo no volver a ver a mi familia y a mis seres queridos, no sé si pueda salir de aquí con vida, estoy muy angustiada y esto es muy preocupante.

¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades?

Les pido por favor que se acuerden de nosotros, que manden algún vuelo humanitario, que manden algo, que nos garantice volver a nuestro país, que pueda volver a ver a mi familia, no sé si en unas horas tenga vida la verdad. Vivir en esta incertidumbre es terrible.

Tuve un ataque de pánico hace poco, viendo como los extremistas entran, violan mujeres, las torturan y después las matan. Prefiero tirarme de un piso, antes que caer en manos de extremistas. En mi mente pasan muchas cosas.

Diferentes países del mundo han venido tomando acciones para apoyar y proteger a Israel. En las últimas horas Estados Unidos envió apoyo militar a Israel para reforzar su respuesta contra Hamás.

"Habrá ayuda adicional para las fuerzas armadas israelíes y habrá más en los próximos días", se informó desde la Casa Blanca.