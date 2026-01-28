Reloj del apocalipsis está a 85 segundos de la hora fatal: ¿qué significa esto?

El famoso Reloj del Juicio Final es un diseño que advierte a la humanidad sobre lo cerca que esta se encuentra de destruir el mundo con tecnologías peligrosas y que atentan en contra de esta.

Dicha metáfora funciona a modo de recordatorio anual sobre los peligros que se deben afrontar si se quiere conservar la supervivencia de la especie humana sobre el planeta tierra.

¿Por qué la humanidad está a 85 segundos de la media noche?

Este martes 27 de enero, los responsables del Boletín de Científicos Atómicos ajustaron la hora del Reloj a 85 segundos de la medianoche o el apocalipsis.

Algunas de sus principales razones fueron sustentadas al hacer énfasis en la incapacidad de los políticos para atajar los desafíos armamentísticos, biológicos, ecológicos y otros como la desinformación generada por la IA.

Este tiempo es el más cercano a la hora final en toda la historia de creación de este artefacto por lo que la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, encargados de fijar las horas en el Reloj, exigieron medidas urgentes para limitar arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de la IA y firmar acuerdos multilaterales para abordar amenazas biológicas globales.

Este nuevo movimiento del Reloj se da en el marco de un conflicto global que ha sido protagonizado por el fuerte cambio climático, los conflictos entre Rusia, Ucrania, el genocidio en Gaza, las tensiones latentes en Siria, la intervención en Venezuela, entre otras eventualidades que, según los expertos, aumentan las posibilidades de autodestrucción.

¿Quién creó el Reloj?

Este artefacto se creó en el año 1947 al ser considerado como uno de los años en que la humanidad corrió mayor peligro a causa de las armas nucleares y la posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética protagonizaran una “carrera armamentística nuclear”, según explican los creadores del Reloj.

El diseño estuvo a cargo de la artista Martyl Langsdorf, quien diseñó la portada de la edición de Bulletin, en junio de 1947, inspirada en la urgencia de informar y alertar sobre los riesgos de las armas atómicas para el mundo.

¿Cuáles son las mayores amenazas para la humanidad?

Según el Bulletin of the Atomic Scientists, el uso de armas nucleares y el cambio climático son dos amenazas que tienen el potencial de destruir la civilización y convertir la tierra en zona inhabitable para los humanos. No obstante, explican que una amenaza no está lejos de ser relacionada con la otra.

Por esto, sugieren que la cooperación internacional es necesaria para reducir y prohibir las armas nucleares que podrían derivar en la reducción de un escenario climático mortal.