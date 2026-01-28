Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante

La crisis del sistema de salud en Colombia tiene un nuevo rostro: Salomé, una niña de 9 años que está en riesgo de perder el riñón que su padre le donó debido a la falta de entrega de medicamentos por parte de su EPS.

Salomé, la menor que está en riesgo de perder el órgano que le donó su papá

El caso, denunciado por este medio, expone las graves deficiencias que enfrentan miles de pacientes en el país para acceder a tratamientos vitales.

Hace apenas unos meses, Salomé celebraba con alegría su trasplante. “Hoy, 18 de julio, celebro un mes de recibir mi trasplante. El que cambió mi vida y la de mi familia (…) Me siento feliz, contenta, puedo comer lo que antes no podía”, aseguró en un video conocido por este medio.

Sin embargo, su realidad dio un giro dramático cuando la EPS Famisanar comenzó a presentar demoras en la entrega de los medicamentos inmunosupresores que Salomé necesita para que su cuerpo no rechace el órgano trasplantado.

“Lamentablemente, el medicamento de mi hija no está. Me lo negaron, me dijeron que no había (…) Si falla alguno de esos medicamentos en las tomas por un periodo largo, pues el trasplante puede estar en peligro”, indicó Marcela Moreno, madre de la menor.

Para el padre de Salomé, la situación resulta especialmente angustiante. Esto, debido a que, si su hija vuelve a la lista de espera, ya él no podría ser nuevamente el donante.

Menor de 9 años hace llamado para entrega oportuna de medicamentos

El caso de Salomé no es aislado. La falta de medicamentos en las EPS afecta a numerosos pacientes en Colombia que acuden a sus centros de salud y no encuentran los tratamientos necesarios para sobrevivir.

La pequeña ha tenido que recurrir a redes sociales con un mensaje como último recurso para visibilizar su situación.