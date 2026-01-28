CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante

La menor hizo un llamado a través de redes sociales para que se le brinden los medicamentos que necesita y no volver a la lista de espera.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
01:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis del sistema de salud en Colombia tiene un nuevo rostro: Salomé, una niña de 9 años que está en riesgo de perder el riñón que su padre le donó debido a la falta de entrega de medicamentos por parte de su EPS.

Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos
RELACIONADO

Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

Salomé, la menor que está en riesgo de perder el órgano que le donó su papá

El caso, denunciado por este medio, expone las graves deficiencias que enfrentan miles de pacientes en el país para acceder a tratamientos vitales.

Hace apenas unos meses, Salomé celebraba con alegría su trasplante. “Hoy, 18 de julio, celebro un mes de recibir mi trasplante. El que cambió mi vida y la de mi familia (…) Me siento feliz, contenta, puedo comer lo que antes no podía”, aseguró en un video conocido por este medio.

Sin embargo, su realidad dio un giro dramático cuando la EPS Famisanar comenzó a presentar demoras en la entrega de los medicamentos inmunosupresores que Salomé necesita para que su cuerpo no rechace el órgano trasplantado.

“Lamentablemente, el medicamento de mi hija no está. Me lo negaron, me dijeron que no había (…) Si falla alguno de esos medicamentos en las tomas por un periodo largo, pues el trasplante puede estar en peligro”, indicó Marcela Moreno, madre de la menor.

Para el padre de Salomé, la situación resulta especialmente angustiante. Esto, debido a que, si su hija vuelve a la lista de espera, ya él no podría ser nuevamente el donante.

"Están feriando Famisanar": congresista expuso sueldos de hasta $40 millones, pero la EPS respondió
RELACIONADO

"Están feriando Famisanar": congresista expuso sueldos de hasta $40 millones, pero la EPS respondió

Menor de 9 años hace llamado para entrega oportuna de medicamentos

El caso de Salomé no es aislado. La falta de medicamentos en las EPS afecta a numerosos pacientes en Colombia que acuden a sus centros de salud y no encuentran los tratamientos necesarios para sobrevivir.

La pequeña ha tenido que recurrir a redes sociales con un mensaje como último recurso para visibilizar su situación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Nueva EPS anunció acercamientos con farmacéuticas para solucionar crisis en la entrega de medicamentos

EPS

"Están feriando Famisanar": congresista expuso sueldos de hasta $40 millones, pero la EPS respondió

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?

Otras Noticias

Huila

¡Indignante! Presunto abusador y asesino de una niña de 10 años podría quedar libre en Huila

El caso ocurrió hace tres años y aún no hay sentencia contra este hombre.

Finanzas personales

Fecha en la que se eliminaría retención en la fuente para pagos con tarjetas en Colombia

Se puso en marcha un decreto que elimina la retención de 1,5% de estos pagos.

Epa Colombia

Karol Samantha revela video inédito de la captura de 'Epa Colombia' después de un año

India

India dice tener controlados los casos de Nipah, el virus mortal que se transmite de animales a personas

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca