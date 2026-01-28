Carmen Villalobos encendió las redes sociales tras ruptura con Frederik Oldenburg: video

El entretenimiento en Colombia inició el año con una de las noticias más comentadas en el entorno de las celebridades. Carmen Villalobos, la reconocida actriz y presentadora barranquillera, captó la atención masiva de sus seguidores tras confirmar, de manera creativa y sugerente, el fin de su relación sentimental con el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

El anuncio se produjo este miércoles 28 de enero a través de las redes sociales oficiales de la artista. La noticia, que ya circulaba como rumor desde finales de 2025, cobró fuerza definitiva tras una publicación realizada desde los camerinos de la nueva producción de Telemundo, donde Villalobos se encuentra grabando junto a su colega y amiga, Majida Issa.

Video viral de Carmen Villalobos y Majida Issa en Instagram

La confirmación de la ruptura llegó mediante un clip cargado de humor y complicidad. En las imágenes, se observa a Majida Issa modelando frente al espejo con un texto que reza: "Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026, pero me llegaron refuerzos".

En ese instante, Carmen Villalobos entra en escena para abrazarla, validando ante millones de internautas que ambas han iniciado el año sin compromiso sentimental.

Este video confirmó las sospechas de los fanáticos, quienes habían notado una ausencia inusual de fotografías de la pareja durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Cabe recordar que el noviazgo con Oldenburg se hizo público en febrero de 2023, siendo la primera relación oficial de la actriz tras su mediático divorcio del actor Sebastián Caicedo, con quien compartió más de una década de vida y una recordada boda en Cartagena en 2019.

Tendencia en redes: baile de Carmen Villalobos

Tras el video junto a Issa, la actriz redobló la apuesta con un segundo contenido que rápidamente se volvió tendencia. En esta pieza audiovisual, la barranquillera presume su bello rostro, carisma y cantando de manera sensual.

La publicación no solo destacó por su belleza, sino por la actitud positiva de la actriz frente a los cambios personales.