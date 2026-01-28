CANAL RCN
¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?

El presidente ecuatoriano intervino después de su homólogo colombiano, pero no respondió a la solicitud pública en el foro que se desarrolla en Panamá.

¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 28 de 2026
02:49 p. m.
En las últimas horas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció un diálogo con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre la crisis de seguridad y comercial entre los dos países, durante un foro en Panamá al que asisten ambos mandatarios.

Colombia y Ecuador están envueltos en una guerra de aranceles iniciada por Noboa, quien acusa a su vecino de no hacer lo suficiente para someter a grupos narcotraficantes que operan en la frontera binacional.

Le ofrezco esa posibilidad de que hablemos.

Dijo Petro a Noboa durante su discurso en el acto inaugural de un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

¿Daniel Noboa ignoró el ofrecimiento del presidente Gustavo Petro?

El presidente Noboa, quien intervino después del mandatario colombiano, no respondió al ofrecimiento, pero sostuvo que los criminales tienen que ser encarcelados porque darles libertad resta derechos "a todos los que luchamos por hacer las cosas bien".

Debemos de luchar para que nuestras naciones no sean arrebatadas por el narcotráfico (...) Debemos pelear para que seamos verdaderamente libres y eso solo se logra con la voluntad.

El gobierno colombiano ya había propuesto una reunión para desescalar el conflicto, pero Quito se expresó en desacuerdo con las fechas sugeridas.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador

El mandatario ecuatoriano impuso un arancel de 30% a productos colombianos, medida que fue replicada en igual proporción por Bogotá, que además suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador.

Posteriormente, el gobierno de Noboa aumentó 900% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia a través de su principal oleoducto.

Noboa defiende las tarifas como una compensación por el dinero que invierte su país para resguardar la porosa frontera común, de casi 600 kilómetros y donde por años han operado grupos armados.

Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con un récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Por su parte, Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo. La gran mayoría pasa por Ecuador antes de ser transportada a Estados Unidos y Europa.

