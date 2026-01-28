¿Cuánto pagan de intereses de cesantías en 2026? Así puede calcular el valor

Cada inicio de año, miles de trabajadores en Colombia se preguntan cuánto dinero deben recibir por concepto de intereses de cesantías, una prestación social obligatoria que muchos pasan por alto, pero que es clave para el bolsillo.

En 2026, este pago vuelve a ser protagonista y es importante saber cómo calcularlo y cuándo deben pagarlo.

Las cesantías funcionan como un ahorro obligatorio para el trabajador y equivalen a un mes de salario por cada año laborado, o de manera proporcional si no se completó el año. Sirven como respaldo en caso de desempleo y también pueden destinarse legalmente a vivienda o educación.

¿Qué son los intereses de las cesantías y cuándo se pagan?

Además de consignar las cesantías en el fondo correspondiente, el empleador debe pagar los intereses de cesantías, que equivalen al 12 % anual sobre el valor de las cesantías causadas durante el año.

Según la Ley 50 de 1990, estos intereses no se consignan en el fondo, sino que se pagan directamente al trabajador, y la fecha límite es el 31 de enero de 2026.

Por su parte, las cesantías deben ser consignadas en el fondo a más tardar el 14 de febrero, pero como en 2026 esta fecha cae sábado, el plazo se corre hasta el lunes 16 de febrero.

Así puede calcular cuánto debe recibir en 2026

El primer paso es calcular el valor de sus cesantías. La fórmula oficial es: Cesantías = (Salario mensual × días trabajados) ÷ 360.

Para el cálculo se tiene en cuenta:

Salario fijo: el último salario del año

Salario variable: el promedio del año

El auxilio de transporte sí se suma al salario

Ejemplo con salario mínimo en 2026

Salario mínimo: $1.750.000

Auxilio de transporte: $162.000

Salario base: $1.912.000: Si trabajó todo el año, sus cesantías serán $1.912.000.

Ahora, para calcular los intereses:

Intereses de cesantías = Cesantías × 12 %: $1.912.000 × 0,12 = $229.440. Este valor es el que le debería llegar en enero.

Revisar estos cálculos le permitirá saber si su empleador cumplió correctamente con esta obligación legal.