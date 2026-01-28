Asistencia de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por Champions: así le fue al colombiano

El Bayern Múnich volvió a ganar en la Champions League, aunque sin desplegar su mejor versión futbolística.

El equipo alemán, que atraviesa un momento irregular en las últimas semanas, consiguió un triunfo clave como visitante ante el PSV en la octava fecha de la primera ronda del torneo europeo.

En ese partido, el colombiano Luis Díaz fue titular y terminó siendo decisivo con una asistencia en el tramo final del encuentro.

El conjunto bávaro llegaba con algunas dudas tras perder el invicto como local en la Bundesliga el fin de semana pasado, pese a que se mantiene como líder del campeonato alemán.

Un partido discreto del Bayern, pero con resultado positivo

En líneas generales, el Bayern Múnich no tuvo un partido brillante. El equipo sufrió para imponer condiciones y por varios momentos fue superado en intensidad por el PSV.

Aun así, logró abrir el marcador gracias a Jamal Musiala, quien anotó al minuto 58 tras una jugada colectiva que le dio algo de tranquilidad a los visitantes.

El PSV reaccionó y encontró el empate parcial al minuto 78' por intermedio de Ismael Saibari, un gol que encendió el estadio y puso en aprietos al cuadro alemán.

Sin embargo, la ilusión del equipo neerlandés duró poco y terminó siendo insuficiente, ya que el resultado no le alcanzaba para seguir con vida en el torneo.

La asistencia de Luis Díaz que definió el triunfo

Luis Díaz no tuvo un partido especialmente destacado en cuanto a protagonismo ofensivo. El colombiano participó poco en el juego y le costó entrar en ritmo, algo que reflejó el rendimiento colectivo del Bayern. No obstante, apareció en el momento clave.

Al minuto 84, Díaz asistió a Harry Kane, quien definió con categoría para marcar el 1-2 definitivo y sellar la victoria alemana en los Países Bajos.

Con este resultado, el Bayern Múnich llegó a 21 puntos, asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la Champions League. En la tabla solo es superado por el Arsenal, que lidera con 24 unidades. Para Luis Díaz, fue una noche discreta, pero con aporte decisivo en Europa.