"No hubo sobrevivientes": MinTransporte confirma fallecimiento de 15 personas en siniestro aéreo de Satena

En las labores participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional, un helicóptero de SEARCA y apoyo en tierra de la Policía y autoridades locales.

enero 28 de 2026
05:32 p. m.
El siniestro de la avioneta HK4709 que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña continúa bajo investigación de las autoridades tras confirmarse su hallazgo en la vereda Curasica, zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Según la más reciente rueda de prensa de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, el avión fue localizado en el área donde se adelantaban las labores de búsqueda, tras perder comunicación en pleno vuelo.

“Hoy el país está de luto. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias de las víctimas”, expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Operativo de búsqueda y hallazgo

Desde el momento en que se perdió contacto con la aeronave, el Gobierno activó de manera inmediata los protocolos de emergencia bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado (PMU). En las labores participaron aeronaves de la Fuerza Aérea, del Ejército Nacional, un helicóptero de SEARCA y apoyo en tierra de la Policía y autoridades locales. Una vez ubicada la avioneta, las autoridades confirmaron que “no hubo sobrevivientes”.

El director de la Aeronáutica Civil anunció que “se ha dispuesto la activación inmediata de los equipos técnicos de investigación para establecer, con rigor y transparencia, las causas de este lamentable accidente”.

El Gobierno reiteró su compromiso de acompañar a las familias, garantizar el debido proceso investigativo y honrar la memoria de las víctimas que hoy enlutan al país.

