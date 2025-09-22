Revelan detalles de la lancha que fue destruida por Estados Unidos cerca a República Dominicana

A través de una operación conjunta entre República Dominicana y Estados Unidos, se incautaron más de 300 paquetes con cocaína que iban por las aguas del Caribe.

La gigantesca cantidad estaba en una lancha tripulada por lo que calificaron como narcoterroristas. Eran mil kilogramos de cocaína ubicados a 80 millas náuticas de Isla Beata. República Dominicana era el destino final.

Más de 300 paquetes de cocaína fueron encontrados

Para impedir que la embarcación siguiera su camino, se contó con la participación de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Comando Sur de los Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur.

Aquella lancha fue destruida por las unidades de Estados Unidos el pasado viernes 19 de septiembre. En efecto, se confirmó que fue la embarcación intervenida durante el despliegue militar de las tropas norteamericanas en el Caribe.

En medio de la respectiva inspección de la zona donde ocurrió la explosión, se encontraron 13 pacas con 377 paquetes. Hubo 60 paquetes que fueron destruidos en la operación.

Video de la destrucción de la lancha

“A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína”, declaró el funcionario de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers.

La tensión en la región inició hace casi un mes, cuando el Gobierno de Donald Trump dio a conocer el despliegue militar. El propósito ha sido enfrentar a las estructuras narcotraficantes provenientes de Venezuela que cruzan por las aguas con droga.

Hasta el momento, Estados Unidos tiene registros de haber destruido tres embarcaciones. A través de Truth Social, Trump mostró el video con el momento exacto de la lancha que se dirigía a República Dominicana.

“Por orden mía, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico”, señaló el presidente.