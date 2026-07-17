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¿Va a la Ciclovía este 20 de julio? Estos son los tramos que estarán cerrados

El IDRD confirmó cierres parciales de la Ciclovía para facilitar la instalación del Congreso 2026-2030 y el desfile militar.

Cierres ciclovía en Bogotá
FOTO: IDRD

Noticias RCN

julio 17 de 2026
06:44 p. m.
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La Ciclovía de Bogotá tendrá suspensión de algunos de sus tramos durante el lunes festivo 20 de julio, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La medida busca facilitar la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, así como el desarrollo del desfile militar y de Policía con motivo de los 216 años de la Independencia de Colombia.

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De acuerdo con la entidad, las restricciones permitirán el desplazamiento de las caravanas de seguridad y de los esquemas de emergencia en inmediaciones de la Plaza de Bolívar, además de apoyar la logística del desfile de la Fuerza Pública, que este año se realizará por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar.

¿Qué tramos de la Ciclovía de Bogotá estarán suspendidos el 20 de julio?

El IDRD indicó que se suspenderá la Ciclovía en la carrera Séptima desde la calle 26 hacia el sur. Los segmentos afectados serán la carrera 7 entre calles 26 y 10; la calle 10 entre carreras 7 y 6; la carrera 6 entre calles 10 y 6 B; la calle 6 B entre carreras 7 y 6; la carrera 7 entre calle 6 B y calle 12 Sur, y la carrera 6 entre calle 12 Sur y la calle 22 Sur (Avenida 1.º de Mayo).

Adicionalmente, en el marco del desfile militar y de Policía, también se suspenderá la Ciclovía de la avenida Boyacá entre la Iglesia Santo Tomás de Aquino y la calle 44 Sur, en el sector del Puente de la Sevillana y la autopista Sur. Esta decisión tiene como propósito facilitar la movilidad en la zona de influencia del evento.

¿Por qué habrá cierres de la Ciclovía en Bogotá este lunes festivo?

Las suspensiones obedecen a la organización de dos actividades oficiales previstas para el 20 de julio. Por un lado, la apertura del nuevo periodo legislativo 2026-2030 del Congreso de la República y por otro, la realización del tradicional desfile militar y policial que conmemora la Independencia de Colombia.

Según la información divulgada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, las tropas recorrerán la avenida Villavicencio, pasando por los barrios El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, en la localidad de Ciudad Bolívar. El anuncio del IDRD busca informar con anticipación a los usuarios de la Ciclovía sobre las modificaciones temporales para ese lunes festivo.

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