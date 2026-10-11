Destraban la construcción de la vía Buga–Buenaventura luego de tres años en “veremos”

Luego de trabajar en las dificultades que se habían presentado con las comunidades, la obtención de licencias y algunos asuntos prediales en nueve de las 21 unidades funcionales del proyecto de doble calzada en la ruta Buga–Loboguerrero–Buenaventura, el Gobierno logró destrabar su construcción.

Así lo indicó, en medio de un recorrido por la zona, la ministra de Transporte, Elsa Noguera: “Después de tres años de muchas dificultades, hoy tenemos todo el corredor en obra, con frentes de trabajo activos en las 21 unidades funcionales”.

Una vez finalice el proyecto, se espera que el tiempo de viaje desde y hacia el puerto por el que se moviliza “cerca del 40% de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética del país”, se reduzca en 40 minutos.

La obra incluirá un patio para tractomulas de 10 hectáreas y la recuperación de la Vía Alterna Interna de Buenaventura:

La jefa de la cartera de Transporte indicó que, retomado el proyecto, “no estamos hablando solamente de una doble calzada. Estamos resolviendo integralmente los problemas de acceso al puerto, con una vía alterna, un patio para organizar cerca de 350 tractomulas y la recuperación de 15 kilómetros de la vía nacional interna”.

Por dificultades técnicas, sociales y prediales, estaba en “veremos” la recuperación de la Vía Alterna Interna de Buenaventura. Aunque su intervención es clave para mejorar las vías de acceso al puerto y la calidad de vida de los habitantes del municipio costero, el concesionario solicitó excluirla del proyecto.

Sin embargo, la ministra Noguera indicó que, luego de haber trabajado con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “hoy ya estamos construyendo el acceso que los transportadores y Buenaventura llevan años esperando. Logramos salvar una intervención que es fundamental para evitar que se repitan los problemas de congestión que hoy vemos en esta zona”.

¿Cuándo estará lista la vía Buga–Loboguerrero–Buenaventura?

En palabras de la ministra, “muy pronto vamos a tener este corredor en doble calzada y una Vía Alterna Interna que facilitará el acceso a los puertos y mejorará el tráfico. Esta gran obra va a impulsar el desarrollo de las zonas portuarias, reducir los costos de transporte, recuperar tiempo para los conductores y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Buenaventura y fortalecer la conexión del puerto con el interior del país”.

La fecha estimada en la que finalizará el proyecto, pese a las dificultades de los últimos años, sería febrero de 2028; lo que se traduce en un tiempo de espera de un año y tres meses.