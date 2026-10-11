¿Qué hay detrás de la pared falsa? Fiscalía abrió la bóveda oculta en la mansión del expresidente de Paraguay

Lo que parecía uno de los hallazgos más intrigantes de la investigación por el colapso de Ueno Bank terminó con una sorpresa, la bóveda descubierta detrás de una pared falsa en la mansión de verano de Santiago Peña no tenía objetos ni documentos en su interior.

La estructura fue localizada el domingo durante un allanamiento a la residencia del expresidente de Paraguay, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. En ese momento, los investigadores no lograron abrirla debido a la complejidad de su sistema de seguridad.

Sin embargo, este martes la Fiscalía consiguió acceder al compartimiento y reveló qué había en su interior.

¿Cómo lograron abrir la bóveda secreta?

Silvia González, fiscal delegada, explicó que Santiago Peña colaboró con el procedimiento al proporcionar una llave de seguridad que permitió avanzar con la apertura.

Nosotros nos constituimos en el lugar donde él se encuentra para obtener los datos y proporcionó los datos para la apertura.

Pese a esa colaboración, los investigadores también tuvieron que recurrir a la fuerza para conseguir el acceso. La fiscal precisó que utilizaron ese recurso durante el procedimiento.

Finalmente, al ingresar, confirmaron que no había nada almacenado en la habitación: “La bóveda resulta una sala de pánico. No tenía nada al interior. Es una habitación vacía, que es nueva y no se encuentra utilizada”, explicó González.

La residencia también está bajo investigación

El hallazgo de la habitación se produjo en medio de una serie de diligencias relacionadas con el colapso de Ueno Bank y los presuntos vínculos del expresidente con la entidad financiera.

Según la investigación, la mansión de verano habría sido financiada parcialmente mediante préstamos otorgados por el banco. Las cuotas mensuales de esos créditos equivaldrían a seis veces el salario presidencial que recibía Peña.

El lunes, los fiscales también allanaron otra residencia del exmandatario en Asunción. Durante cerca de cinco horas recopilaron documentos, teléfonos celulares, computadores y grabaciones de cámaras de seguridad.

Las diligencias incluyeron además una sede de Ueno Bank y la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien había formado parte de la dirección de la entidad financiera. Carvallo fue imputado y permanece en prisión preventiva.

¿Qué busca establecer la Fiscalía?

Las autoridades investigan si Santiago Peña utilizó su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que habría sido accionista indirecto hasta 2025.

La entidad fue intervenida el pasado 3 de noviembre por problemas de solvencia, una situación que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

En el marco de las pesquisas, la Fiscalía anunció que adelanta gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles recursos que habrían sido trasladados al exterior.

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Peña fue destituido el viernes mediante un juicio político, en medio de este escándalo. Aunque la bóveda secreta finalmente no contenía documentos ni objetos, las investigaciones sobre las operaciones financieras y los posibles beneficios otorgados al banco continúan.