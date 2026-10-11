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Querido actor murió tras batallar contra una grave enfermedad: desgarrador mensaje de su esposa

El actor falleció en su casa, de acuerdo con la información difundida por sus familiares.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 10 de 2026
05:11 p. m.
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El pasado 2 de noviembre de 2026, a sus 47 años, falleció un reconocido actor.

Se trata de Charles Frederick Porter, que nació el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra, pero desarrolló gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos.

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La noticia fue confirmada por Candice Tab-Porter, su esposa, mediante un desgarrador mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Charles Frederick Porter, el reconocido actor?

De acuerdo con lo que se ha conocido, el actor Charles Frederick Porter murió en su casa, localizada en Calabasas, California.

La causa del deceso fue un linfoma de Hodgkin contra el que tuvo que batallar durante aproximadamente 17 años y medio.

Esa enfermedad es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático y causa inflamación en los ganglios, fiebre, sudoraciones, fatiga y pérdida de peso.

Este fue el desgarrador mensaje de la esposa de Charles Frederick Porter tras su muerte

En un sentido post de Instagram, Candice Tab-Porter le agradeció a Charles Porter por la familia que formaron, el amor que le brindó y cada una de las experiencias vividas.

Además, exaltó su legado y manifestó que lo amará por siempre.

"Con profunda tristeza, quiero compartir el fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter. Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos y creo firmemente que Dios nos unió por una razón", escribió.

"Nos amábamos profundamente e, incluso, después de todo este tiempo, todavía sentía mariposas en el estómago cuando veía su auto acercándose por la calle, sabiendo que volvía a casa con nosotros. Esta es una pérdida de la que nunca nos recuperaremos por completo, pero pasaremos el resto de nuestras vidas honrándolo a él y al hermoso legado que deja", añadió.

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A lo largo de su carrera actoral, Charles Frederick Porter estuvo presente en producciones como:

  • 'Dr. House'.
  • 'Bones'.
  • 'Without a trace'.
  • 'The parkers'.
  • 'Holla'.
  • 'Johnny Was'.
  • 'Peppermint'.
  • 'Finding faith'.
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