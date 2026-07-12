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Una masacre y dos secuestros agravan la crisis de violencia en el Cauca

La Policía Metropolitana de Popayán informó que ya adelanta investigaciones y coordina acciones con el GAULA.

Noticias RCN

julio 12 de 2026
08:23 p. m.
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El panorama de seguridad en el Pacífico colombiano volvió a encender las alarmas este fin de semana.

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En el departamento del Cauca se registraron dos secuestros y una masacre, hechos que quedaron grabados en video y que reflejan el recrudecimiento de la violencia en la región.

Dos secuestros en la vía Panamericana y zona rural

El primer caso ocurrió en un restaurante ubicado sobre la vía Panamericana entre Popayán y Timbío, donde hombres armados en dos camionetas de alta gama ingresaron al establecimiento y, tras intimidar a los presentes, se llevaron a una mujer.

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La Policía Metropolitana de Popayán informó que ya adelanta investigaciones y coordina acciones con el GAULA Militar para rescatarla.

Horas antes, en el corregimiento de Piangua, municipio de El Tambo, fue secuestrada de manera violenta una reconocida estilista y comerciante. En medio del ataque, su pareja resultó herida por disparos de los delincuentes.

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Masacre en Almaguer y escalada de hechos violentos

A estos hechos se suma la masacre registrada en el municipio de Almaguer, donde las autoridades hallaron 13 cuerpos con signos de tortura. La identidad de las víctimas aún no ha sido confirmada. Según Indepaz, este sería el episodio número 71 de masacre en lo corrido del año en Colombia.

La situación se agrava con otros reportes recientes: en López de Micay permanecen secuestrados una mujer y siete hombres desde el 3 de julio, mientras que en Rosas el Ejército evitó el secuestro de cinco viajeros en plena vía Panamericana. En paralelo, en Almaguer se confirmó el asesinato de tres hombres, aún sin identificar.

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Familiares de las víctimas esperan respuestas de las autoridades, que hasta el momento no se han pronunciado oficialmente sobre la ola de violencia que golpea al Cauca.

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