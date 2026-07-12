Víctimas del doblete sísmico en Venezuela temen una crisis sanitaria y contaminación

Han transcurrido dos semanas desde el doble terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que ya ha dejado a cientos de miles damnificados que, aunque lo perdieron todo, se mantienen en la búsqueda exhaustiva de los restos de sus seres queridos.

Pese a las ayudas humanitarias que han llegado a las zonas más afectadas de Venezuela y la presencia de organizaciones internacionales para proteger a los afectados, cientos de sobrevivientes ahora han manifestado su preocupación por la desmesurada cantidad de escombros que, según estimaciones de la ONU, superan los 1,0 millones de toneladas.

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¿A dónde están siendo trasladados los escombros en Venezuela?

El desastre natural, que devastó principalmente a estados com La Guaria, ahora impone un nuevo reto, pues, según cifras dadas por el Gobierno Venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que ya son 900.000 toneladas de estructuras colapsadas y 332.000 que pertenecen a los objetos de las personas que quedaron destruidos.

Según el reporte de varios ciudadanos, por medio de redes sociales, se dio a conocer que algunos de los escombros que ya han sido recogidos terminaron al lado de una carretera cercana al mar.

Pese a que esta medida se habría adoptado con el objetivo de ahorrar tiempo y costos, varios ciudadanos ya han expresado su preocupación por la contaminación que estos puedan generar y los riesgos para los ciudadanos.

Portavoces internacionales también han dado a conocer que la presidente encargada Delcy Rodríguez se ha reunido con autoridades internacionales para evaluar un posible programa de remoción de escombros. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas las directrices.

Aunque expertos han planteado la opción de reciclar y reutilizar parte de los residuos, otros aseguran que no es seguro hacer uso de estructuras debilitadas para futuras construcciones.

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Otras de las preocupaciones corresponden a los riesgos de que aparezcan nuevas enfermedades respiratorias, gastrointestinales y psicológicas ocasionadas por la tragedia.

Mientras cientos de damnificados se encuentran en condiciones de hacinamiento dentro de las carpas improvisadas, los expertos también han alertado sobre las enfermedades crónicas que ahora se están tratando tras atender principalmente a los lesionados por los derrumbes.

"Hemos encontrado muchísimas enfermedades respiratorias dentro de los espacios (refugios), pues a la hora de convivir con otras familias, es muy fácil poder adquirir enfermedades respiratorias y gastrointestinales", explicó Arelis Pérez, directora médica de la ONG mexicana Medical Impact.