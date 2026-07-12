Esposa de Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que murió tras el Mundial, rompió el silencio con una desgarradora carta

La muerte de Jayden Adams continúa causando conmoción en el fútbol mundial. El mediocampista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns falleció a los 25 años, apenas unas semanas después de disputar el Mundial 2026.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias de su deceso, fue su pareja, Aqueelah Chloe Adendorf, quien conmovió al mundo al compartir una emotiva carta de despedida en redes sociales.

La emotiva carta de la esposa de Jayden Adams

Aqueelah Chloe Adendorf rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor, en el que recordó al futbolista como el gran amor de su vida y el principal apoyo de su familia.

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“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por varias fotografías de la pareja y rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo por parte de aficionados, compañeros de profesión y figuras del deporte, quienes expresaron sus condolencias a la familia del jugador. Además, Adendorf agradeció las muestras de cariño recibidas para ella y la hija que ambos tenían.

La muerte de Jayden Adams sigue bajo investigación

Adams fue encontrado sin vida en una vivienda del barrio Schotschekloof, en Ciudad del Cabo. Hasta el momento, la Policía de la Provincia del Cabo Occidental mantiene abierta una investigación y no ha confirmado la causa del fallecimiento, por lo que las autoridades pidieron evitar cualquier tipo de especulación mientras avanzan las diligencias.

El volante había sido una de las figuras de Sudáfrica en el Mundial 2026 y era considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del país.

Su inesperada partida ha generado una ola de homenajes tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo, donde aficionados, clubes y organismos del fútbol lamentan la pérdida de un jugador que aún tenía una prometedora carrera por delante.