¿Qué es el 'Nyquil Chicken'? Este peligroso reto de cocina se tomó TikTok

Un nuevo reto viral en TikTok preocupa a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Se trata del “NyQuil Chicken”, que consiste en cocinar pechugas de pollo con medicamentos usados para tratar los síntomas comunes de la gripa.

Conocido en español como “pollo dormilón”, se vacea un frasco completo del medicamento Nyquill en el sartén o en la charola que se pone en el horno.

La FDA advirtió no consumir el platillo. Según la entidad, este medicamento contiene paracetamol, doxilamina y dextrometorfano, fármacos que afectan el organismo así no sean consumidos, con solo inhalarlos. El acto de hervir un medicamento puede hacerlo más concentrado, cosa que puede resultar letal.

Tras viralizarse el reto del “pollo dormilón”, la FDA advirtió a los padres de los menores que tienen acceso a la aplicación. Este reto se dio después de que el “Benadryl Challenge” llevara a varias personas a la sala de emergencia que termino acabando con la vida de unos cuantos. Este "reto" se viralizó por producir alucinaciones, este medicamento está recetado para tratar las alergias. “Los medicamentos de venta libre pueden presentar riesgos significativos si se usan incorrectamente o se abusa de ellos”, dijo la FDA.

La alerta de no realizar el reto del “Pollo dormilón”, fue comunicada por NyQuil en sus redes sociales. La empresa se mostró preocupado por la naturaleza del reto, y lo que implica.

