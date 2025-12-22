Los destinos turísticos más buscados por los colombianos para viajar en Navidad

La temporada navideña no solo despierta el espíritu festivo entre los colombianos, sino también un marcado interés en viajar. Según diversos informes sobre tendencias turísticas, las búsquedas de vuelos para viajar en Navidad y Año Nuevo aumentaron hasta un 13 % respecto al año anterior, lo que evidencia el impacto que este periodo tiene en los planes vacacionales de los habitantes del país.

De acuerdo con el motor de búsqueda de viajes Kayak y análisis de portales especializados, siete de los diez destinos más buscados por los colombianos durante la temporada de fin de año se encuentran en América Latina, con énfasis en ciudades costeras y opciones tanto nacionales como internacionales.

¿Qué destinos turísticos son los más buscados por los colombianos para viajar en Navidad?

Entre las preferencias nacionales, Santa Marta y Cartagena encabezan la lista de destinos más consultados, reflejando la fuerte inclinación por el clima cálido y las experiencias de playa durante las vacaciones decembrinas.

Estos lugares no solo ofrecen clima tropical sino también una variada oferta de actividades recreativas, culturales y espacios naturales que atraen a familias, parejas y viajeros solos.

Otros destinos destacables dentro del país incluyen ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, que han registrado un aumento significativo en las búsquedas de alojamiento y vuelos para este periodo navideño.

Bogotá, por ejemplo, sigue consolidándose como un centro urbano atractivo para el turismo de diciembre, gracias a sus propuestas culturales, eventos y tradición navideña en espacios públicos.

A nivel internacional, destinos como Nueva York, Madrid, Punta Cana y Miami también figuran entre las opciones más reservadas por los colombianos para celebrar Navidad y Año Nuevo fuera del país, reflejando el interés por experiencias más largas o combinadas con viajes de fin de año.

¿Cómo impactan estos viajes navideños en la salud física y mental?

La elección de un destino para viajar en Navidad no solo responde a gustos personales sino también influye en el bienestar general. Estudios sugieren que el descanso, la desconexión y la planificación de actividades recreativas pueden tener efectos positivos en la salud mental, reduciendo estrés y ansiedad asociados con el ritmo laboral y las obligaciones sociales propias de diciembre.

Sin embargo, los viajes también implican desafíos para la salud física si no se planifican adecuadamente. Los desplazamientos largos, los cambios en la rutina de sueño y la exposición a nuevos ambientes requieren medidas preventivas, como mantenerse hidratado, descansar lo suficiente y seguir las recomendaciones sanitarias del lugar de destino.

Tanto expertos en salud pública como profesionales del turismo recomiendan que los viajeros adopten hábitos saludables durante sus vacaciones: hidratación constante, uso de protector solar en destinos de playa, moderación en el consumo de alimentos festivos y vigilancia de condiciones preexistentes como diabetes o hipertensión. Estos pasos ayudan a garantizar que las celebraciones navideñas no comprometan el bienestar físico ni emocional de los viajeros.

Con las tendencias actuales de viaje y la amplia oferta de destinos, Colombia se perfila nuevamente este año como un país con múltiples opciones para celebrar la Navidad, equilibrando descanso, aventura y salud.