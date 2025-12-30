¿De qué murió Tatiana Schlossberg, reconocida periodista y nieta de John F. Kennedy?

En la mañana de este martes 30 de diciembre, murió Tatiana Schlossberg, periodista estadounidense nieta de John F. Kennedy.

La noticia la dio a conocer la Fundación de la Biblioteca JFK: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre la llevaremos en nuestros corazones”. La joven periodista murió a los 35 años.

Tatiana Schlossberg murió a los 35 años

En el último tiempo, tuvo complicaciones por una leucemia aguda. A nivel profesional, era reportera de ciencia y medio ambiente en The New York Times.

Schlossberg contó sobre la enfermedad por medio de un ensayo para The New Yorker, el cual se publicó hace tan solo un mes con el título de ‘Una batalla con mi sangre’.

En aquel texto, recordó el 25 de mayo de 2024, cuando nació su hija en Nueva York. La felicidad cambió completamente cuando el médico le reveló lo peor: notó una anomalía en su recuento sanguíneo, con el que terminó diagnosticando la leucemia.

Su carrera y enfermedad

“Estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vayan y vengan (…) A veces me engaño a mí misma, pensando que lo recordaré para siempre, que lo recordaré cuando muera. Obviamente, no será así; pero como no sé qué es la muerte y no hay nadie que me diga lo que hay, seguiré fingiendo”, fue el último párrafo.



Nació el 5 de mayo de 1990, estudió en Brearley School y Trinity School. Posteriormente, se licenció de Historia en 2012 por la Universidad de Yale y un par de años después obtuvo su máster en la misma área, pero de la Universidad de Oxford.

Antes de llegar a la redacción de The New York Times, estuvo en The Yale Herald y The Record. Se vinculó al medio neoyorquino en 2014 y dos años antes fue nombrada novata del año por la Sociedad de Periodistas Profesionales de Nueva Jersey.