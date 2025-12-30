CANAL RCN
Internacional

¿De qué murió Tatiana Schlossberg, reconocida periodista y nieta de John F. Kennedy?

A los 35 años, la periodista de The New York Times con una amplia experiencia murió tras batallar con una enfermedad.

Murió la nieta de Kennedy.
Murió la nieta de Kennedy. Foto: Fundación de la Biblioteca JFK.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
10:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este martes 30 de diciembre, murió Tatiana Schlossberg, periodista estadounidense nieta de John F. Kennedy.

Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”
RELACIONADO

Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”

La noticia la dio a conocer la Fundación de la Biblioteca JFK: “Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre la llevaremos en nuestros corazones”. La joven periodista murió a los 35 años.

Tatiana Schlossberg murió a los 35 años

En el último tiempo, tuvo complicaciones por una leucemia aguda. A nivel profesional, era reportera de ciencia y medio ambiente en The New York Times.

Schlossberg contó sobre la enfermedad por medio de un ensayo para The New Yorker, el cual se publicó hace tan solo un mes con el título de ‘Una batalla con mi sangre’.

En aquel texto, recordó el 25 de mayo de 2024, cuando nació su hija en Nueva York. La felicidad cambió completamente cuando el médico le reveló lo peor: notó una anomalía en su recuento sanguíneo, con el que terminó diagnosticando la leucemia.

Su carrera y enfermedad

“Estar en el presente es más difícil de lo que parece, así que dejo que los recuerdos vayan y vengan (…) A veces me engaño a mí misma, pensando que lo recordaré para siempre, que lo recordaré cuando muera. Obviamente, no será así; pero como no sé qué es la muerte y no hay nadie que me diga lo que hay, seguiré fingiendo”, fue el último párrafo.


Nació el 5 de mayo de 1990, estudió en Brearley School y Trinity School. Posteriormente, se licenció de Historia en 2012 por la Universidad de Yale y un par de años después obtuvo su máster en la misma área, pero de la Universidad de Oxford.

Antes de llegar a la redacción de The New York Times, estuvo en The Yale Herald y The Record. Se vinculó al medio neoyorquino en 2014 y dos años antes fue nombrada novata del año por la Sociedad de Periodistas Profesionales de Nueva Jersey.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

Accidente de tránsito

Anthony Joshua resultó herido en accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas

Otras Noticias

Festival de Música de Cartagena

El Cartagena Festival de Música celebra 20 años uniendo música y arte plástico

Durante dos décadas, el Cartagena Festival de Música no solo ha sido un referente musical en Colombia, sino también un espacio de diálogo con las artes plásticas.

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 30 de diciembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Fútbol

Equipo de Argentina le cerró la puerta a Falcao para 2026: esta fue su contundente respuesta

Ministerio de Salud

Duras críticas al Gobierno por aumento de la UPC para 2026: “Destruir la salud”

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias