El Cartagena Festival de Música celebra 20 años uniendo música y arte plástico

En el marco de su aniversario número 20, el Festival inaugura una exposición que reúne las imágenes oficiales creadas por algunos de los artistas colombianos más importantes de las últimas generaciones. La muestra, que abrirá al público desde el 29 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, revela cómo la música ha inspirado piezas visuales que hoy hacen parte de la memoria cultural del país.

Un festival que dialoga con las artes visuales

Desde su primera edición en 2006, el Cartagena Festival de Música ha construido una identidad visual única. Cada año, un artista colombiano ha sido invitado a crear la imagen oficial del evento, generando un valioso archivo artístico que trasciende lo musical. La obra inaugural fue realizada por Jaime Duque, quien plasmó una columna de notas musicales emergiendo de las murallas de Cartagena, marcando el inicio de una tradición que hoy cumple 20 años.

La exposición que celebra los 20 años del Festival

Como parte de la conmemoración, el Museo de Arte Moderno de Cartagena abrirá el próximo 29 de diciembre una exposición que reúne todas las imágenes oficiales del Festival. La muestra se enmarca dentro de la programación del Cartagena Festival de Música 2026, que se realizará del 4 al 12 de enero, y permitirá al público recorrer visualmente la historia del evento a través del arte.

La curaduría está a cargo de Nohra Haime, reconocida galerista, historiadora del arte y museóloga, con más de cuatro décadas de experiencia impulsando el arte colombiano desde Cartagena y Nueva York. Su trabajo ha sido clave para articular una narrativa que conecta música, arte y memoria cultural.

Obras icónicas y artistas destacados

Para la vigésima edición, la imagen oficial del Festival es Dos barracudas, una obra del maestro Alejandro Obregón. A lo largo de los años, otros referentes del arte nacional como Juan Cárdenas, Olga de Amaral, Jim Amaral, Luis Roldán, Álvaro Barrios y Mónica Meira han aportado piezas que dialogan directamente con la música.

Entre las obras más destacadas se encuentra el mosaico creado por Juan Cárdenas para la edición de 2009, un homenaje a 17 compositores universales como Vivaldi, Verdi y Clara Schumann. El mismo artista también realizó la imagen de la edición 2021, dedicada al Bel Canto, con un retrato de Maria Callas que simboliza la fuerza de la voz lírica.

Una muestra que va más allá de los afiches

La exposición no solo incluye los afiches oficiales de las 20 ediciones, sino también obras complementarias de varios artistas y ediciones históricas de El Pentagrama, la separata especial sobre el Festival publicada por El Espectador durante estas dos décadas.

También sobresalen el tapiz diseñado por Olga de Amaral para celebrar los 10 años del Festival en 2016 y la propuesta de Ruby Rumié en 2018, centrada en los 25 personajes cartageneros más influyentes del siglo XX. A la muestra se suman obras de José Antonio Suárez, Miguel y Santiago Cárdenas, Ana González, Mateo López, Pedro Ruiz, Rafael Dussán y, de manera especial, una pieza de Kazimir Malevich, cuya obra Tres figuras en el campo fue la imagen oficial del Festival en 2023.