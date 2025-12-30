Famoso cantante fue brutalmente asesinado en México: “Despedimos al ícono de la música”

A pocos días para Año Nuevo, un asesinato tiene enlutada a la industria musical mexicana. Reconocido cantante fue víctima de un atentado.

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en una casa de Guanajuato, puntualmente por la colonia Los Presidentes. Se cree que la puerta estaba abierta, algo que aprovecharon los sicarios para dispararle varias veces.

Sicarios asesinaron a Giovanni Vera

La víctima mortal fue identificada como Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, la cual interpreta canciones de música regional mexicana. Otras cuatro personas fueron asesinadas también.

El fallecimiento del artista fue confirmado por el grupo musical a través de redes sociales: “Despedimos al ícono de la música en nuestro Irapuato. Lo conocimos desde hace muchos años cantando en una banda de León y nunca olvidaremos el trato fino que nos dio”.

El último adiós para el cantante

La agrupación lo calificó como una persona humilde y le deseó paz en la tumba. “Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros. Gracias por todo lo que dejaste en la tierra. ¡Qué suene la gotera!”, así se despidió de Vera.

Su último mensaje en redes sociales había sido en la tarde del fatídico día. Comunicó si algún norteño estaba disponible para una presentación el próximo sábado 10 de enero, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.

Guanajuato es uno de los estados azotados por los carteles, lo cual lo ha hecho ser de los más violentos. El predominante es el de Santa Rosa de Lima y, de acuerdo con Insight Crime, ha tenido disputas con Jalisco Nueva Generación y Los Zetas.

El origen de la banda se remonta a 2014, cuando se unieron grupos pequeños dedicados a robar gasolina y vender droga. Con el paso de los años, se enfocó en el hurto de productos petroleros con la toma de oleoductos.