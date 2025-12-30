CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 30 de diciembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
09:29 p. m.
Este martes 30 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de las apuestas favoritas de los colombianos que cierran el año con la esperanza de empezar 2026 con un golpe de suerte.

Como es costumbre, los sorteos nocturnos ofrecieron atractivos premios tanto en el premio mayor como en las categorías secundarias, en un cierre de temporada que mantuvo en vilo a miles de jugadores.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del martes 30 de diciembre de 2025

En el sorteo de hoy de la Lotería de la Cruz Roja, el premio mayor fue adjudicado al número X con serie X, que obtuvo el mayor monto disponible para este sorteo tradicional.

Este juego se caracteriza por combinar cifras y series para definir a los ganadores de las diferentes categorías, desde el gran premio hasta los premios secos y aproximaciones.

Además de la cifra principal, se repartieron otros premios secundarios a números y series que coincidieron parcialmente con el resultado del sorteo de esta noche.

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se realizan con la finalidad de apoyar causas sociales y humanitarias, ya que parte de lo recaudado se destina a programas de la organización en Colombia, lo que convierte a este juego en una tradición con propósito.

Resultados de la Lotería del Huila del martes 30 de diciembre de 2025

Por su parte, la Lotería del Huila también celebró su sorteo correspondiente a este 30 de diciembre, con su premio mayor entregado al número X y serie X.

Este sorteo ofrece múltiples oportunidades de ganar, no solo con el premio mayor, sino también con premios secos y aproximaciones que benefician a quienes han jugado con diferentes combinaciones.

Al igual que en la Cruz Roja, los resultados secundarios incluyen premios para ciertos números y series que no alcanzaron el premio máximo, pero que igual significan un reconocimiento económico para los apostadores.

El sorteo huso un mecanismo transparente y público para garantizar la legitimidad de los resultados oficiales, que pueden ser verificados por los participantes en los canales habituales autorizados.

