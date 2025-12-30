Duras críticas al Gobierno por aumento de la UPC para 2026: “Destruir la salud”

El Gobierno anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, estableciendo aumentos diferenciados según el régimen de afiliación al sistema de salud.

La medida se da en medio de debates sobre la suficiencia de estos recursos para garantizar la atención médica. Además, se dio un día después de conocerse el incremento del salario mínimo.

¿En cuánto aumenta la UPC?

La UPC representa el valor que paga el Gobierno por cada servicio de salud que los ciudadanos utilizan en clínicas u hospitales. Según el Ministerio de Salud, para el régimen contributivo el aumento será de 9.03%, mientras que para el régimen subsidiado alcanzará 16.49%.

Para el régimen contributivo, se asignará $1.658.912 por cada afiliado, lo que representa un incremento de 143 mil pesos respecto a este año.

En el caso del régimen subsidiado, se destinarán $1.541.706 pesos por cada afiliado, lo que se traduce en un aumento de 242 mil pesos.

No crecerá igual que el salario mínimo

El anuncio ha generado reacciones encontradas en el sector salud. Críticos consideran que habrá insuficiencia. Jorge Toro, director de UNIPS, afirmó: “No obedece a la necesidad de los recursos para el reconocimiento y pago de los servicios prestados a todos los hospitales”.

“Es grave, pero el Gobierno del presidente Petro es coherente en su línea de destruir la salud de los colombianos”, manifestó el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva.

Representantes del sector hospitalario manifestaron preocupación por la disparidad entre el incremento y el del salario mínimo por 23%. “Estimamos un impacto material por efecto de que no es capaz de reconocer este incremento que ha quedado para el régimen contributivo de manera particular”, declaró Ana María Vesga, presidenta de Acemi.

Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, precisó: “Nosotros aspirábamos a que el incremento de UPC, que determina en gran medida los ingresos para todo el sector y especialmente para los prestadores, tuviera una correlación más cercana con el incremento del salario mínimo”.