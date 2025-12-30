Equipo de Argentina le cerró la puerta a Falcao para 2026: esta fue su contundente respuesta

Lo que comenzó como un rumor que ilusionaba a la hinchada del "Matador" terminó siendo un portazo definitivo. En las últimas horas, el Club Atlético Tigre de Argentina, equipo que se perfilaba como uno de los posibles destinos de Radamel Falcao García para la temporada 2026, desmintió categóricamente cualquier acercamiento o negociación con el histórico delantero colombiano.

La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes esperaban ver el regreso del máximo goleador de la Selección Colombia a la liga que lo vio nacer profesionalmente.

Sin embargo, fue el propio director técnico de Tigre, Diego Dabove, quien se encargó de disipar las dudas con una contundencia que no dejó espacio a interpretaciones.

Esto respondió Tigre al rumor de Falcao para 2026

Durante una reciente intervención ante los medios de comunicación, Dabove fue consultado sobre la posibilidad de sumar la jerarquía de Falcao a su esquema ofensivo. La respuesta del estratega fue lapidaria: “Ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”. Con estas palabras, el entrenador cortó de raíz la campaña que se había gestado en redes sociales bajo el hashtag #ElTigreaTigre, donde los aficionados pedían el fichaje del samario.

A pesar de que el entorno del jugador había deslizado que el fútbol argentino era una prioridad para el "Tigre" en su búsqueda de continuidad de cara al año mundialista, la realidad financiera y deportiva de la institución de Victoria parece no alinearse con las pretensiones de un fichaje de tal magnitud.

Radamel Falcao García, de 39 años, se encuentra actualmente en condición de jugador libre tras finalizar su vínculo con Millonarios FC en junio de 2025. Aunque su paso por el conjunto bogotano dejó cifras respetables (11 goles en 29 partidos entre 2024 y 2025), las lesiones volvieron a ser un obstáculo para su regularidad.

A pesar de llevar varios meses sin ritmo de competencia oficial, el atacante ha compartido constantemente videos de su preparación física individual, asegurando que se siente en plenitud para un "último baile". Recientemente, su actuación en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, donde anotó dos goles, reavivó el interés de varios clubes sudamericanos.

¿Qué opciones han sonado para Falcao para 2026?

Con la puerta de Tigre cerrada, el abanico de posibilidades para Falcao parece reducirse, aunque no desaparece: