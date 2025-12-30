Anthony Joshua resultó herido en accidente de tránsito que dejó dos personas fallecidas

El mundo del boxeo internacional atraviesa horas de consternación luego de que se conociera que Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, estuvo involucrado en un grave accidente de tráfico en Nigeria, hecho que dejó como saldo la muerte de dos personas cercanas a su entorno. Aunque el deportista británico resultó con heridas leves, el suceso ha generado un profundo impacto tanto en la comunidad deportiva como entre sus seguidores.

El incidente ocurrió el pasado lunes en el estado de Ogun, al suroeste del país africano, una región ubicada al norte de Lagos que en esta época del año recibe un alto flujo de turistas y expatriados. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, Joshua se movilizaba en un vehículo particular cuando se produjo el choque, cuyas circunstancias aún están siendo investigadas por la policía local.

Lo que se sabe del accidente en el que viajaba Anthony Joshua

Un portavoz de la Policía del Estado de Ogun confirmó que el automóvil en el que se transportaba el boxeador se vio involucrado en un accidente vial, en la ciudad de Makun, sobre la autopista que conecta a Lagos con Ibadan. Según el reporte oficial, Joshua viajaba sentado en la parte trasera del vehículo y fue atendido rápidamente tras el impacto.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al deportista sin camiseta, visiblemente afectado pero consciente, rodeado de restos de cristales, lo que evidenció la magnitud del choque. Posteriormente, la empresa promotora Matchroom Boxing confirmó que el púgil fue trasladado a un centro médico, donde permanece estable y bajo observación, como medida preventiva.

Fallecidos, versiones encontradas y mensaje de su entorno

Horas después del siniestro, Matchroom identificó a las víctimas mortales como Sina Ghami y Latif Ayodele, descritos como “dos grandes amigos y miembros del equipo” de Joshua. Ambos fallecieron en el lugar de los hechos, lo que elevó la gravedad del episodio y el impacto emocional en el entorno del boxeador.

Las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria indicaron que el vehículo, un Lexus, habría superado el límite de velocidad, perdió el control durante un adelantamiento y terminó estrellándose contra un camión. No obstante, algunos testigos ofrecieron versiones distintas, señalando que el camión no estaría estacionado al momento del choque, aspecto que ahora forma parte de la investigación oficial.

Por su parte, el promotor Eddie Hearn señaló que Anthony Joshua se encontraba de vacaciones con su familia y pidió prudencia frente a la información que circula, subrayando que lo más importante es su estado de salud y el acompañamiento a las familias de las víctimas.

El trágico hecho enluta al entorno del campeón británico, ciudadano del Reino Unido con raíces nigerianas, y deja un mensaje contundente sobre los riesgos en las vías, incluso para figuras de talla mundial. Mientras avanzan las investigaciones, el boxeo internacional permanece atento a la evolución de Joshua y al esclarecimiento total de lo ocurrido.