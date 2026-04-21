Luto: importante actor de El Chavo del 8 murió en las últimas horas

En México hay consternación debido a que se confirmó la muerte de un reconocido actor que no solo trabajó en El Chavo del 8, sino que también en programas como 'La rosa de Guadalupe', 'El príncipe del barrio' y '40 y 20'.

Ricardo de Pascual, que era oriundo de la Ciudad de México, había nacido el 21 de agosto de 1936 y no solo se destacó en la televisión, sino que también en el cine, falleció a sus 89 años.

La muerte fue reseñada por medios como Revista TVNotas y Burbujas TV, que lamentaron lo ocurrido y exaltaron su legado.

Así se confirmó la muerte de Ricardo de Pascual, reconocido actor de El Chavo del 8

La Revista TVNotas, en sus redes sociales, emitió un mensaje de solidaridad tras la muerte del actor Ricardo de Pascual.

"Última hora, la ANDA confirma esta noche la muerte del actor Ricardo de Pascual. Descanse en paz", indicaron.

Además, Burbuja TV recordó una de sus actuaciones más icónicas.

"Hoy nos despedimos con tristeza del gran actor Ricardo de Pascual. Inolvidable 'Don Mugrovich', jefe de Ecoloco en 'Odisea Burbujas' y entrañable 'Panfleto Pocapaja' en el 'Tesoro del Saber'", escribieron.

"Fue un actor versátil que dio vida a múltiples personajes a lo largo de más de 100 odiseas, dejando huella en cada historia, en cada escena y en cada uno de nosotros. Su talento, su presencia y su legado artístico vivirán por siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón. Descansa en paz, Ricardo", agregaron.

¿A qué personajes representó el actor Ricardo de Pascual en El Chavo del 8?

Ricardo de Pascual, uno de los actores mexicanos más icónicos, comenzó a trabajar para Chespirito alrededor del año 1972.

Con sus actuaciones impecables, le dio vida a personajes como 'El señor Calvillo', en El Chavo del 8.

Además, también fue el dormilón y el vampiro en capítulos de El Chapulín Colorado durante 1976 y 1978.