¡Dolor profundo! Murió reconocida integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

La noticia la confirmó el Grupo Chespirito, a través de un sentido mensaje.

febrero 26 de 2026
08:00 a. m.
México se encuentra de luto debido a que murió una importante figura de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'.

Carmen Ochoa, que llegó a ser la productora principal de 'Chespirito', falleció el pasado 25 de febrero de 2026.

Esta noticia, que ha conmocionado a los seguidores de uno de los programas más vistos en la historia de la televisión mexicana, fue confirmada a través de un sentido mensaje escrito por el Grupo Chespirito.

Así se confirmó la muerte de Carmen Ochoa, productora de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Mediante un mensaje escrito en redes sociales, el Grupo Chespirito expresó sus condolencias por la muerte de Carmen Ochoa y exaltó su talento y legado.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras, productora, directora y gran amiga", se comenzó expresando.

"Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Que en paz descanses", se complementó.

Tras esas palabras, los seguidores han expresado los siguiente:

"Qué pesar", "me acuerdo de que la veía en la intro de 'Chespirito', "el equipo se está reuniendo al otro lado", "esta es una lamentable noticia", "Dios la tenga en su gloria", "mi más sentido pésame", "hasta pronto, querida Carmelita", "pronta resignación a la familia" y "mis condolencias para toda la vecindad".

Así fue la trayectoria de Carmen Ochoa en 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Carmen Ochoa inició a trabajar con Roberto Gómez Bolaños en 1973, como asistente de producción.

Sin embargo, por su liderazgo e ingenio, fue escalando rápidamente hasta ser directora de cámaras en el inicio de los años 80 y productora principal hasta 1985.

En consecuencia, fue una de las mentes maestras que posibilitaron ideas como la del 'Doctor Chapatín' y 'Los caquitos'.

 

