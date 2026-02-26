Desgarrador mensaje de Edgar Vivar, 'el señor barriga', tras muerte de reconocida integrante de 'El Chavo del 8'

El Grupo Chespirito, en la tarde del 25 de febrero de 2026, confirmó la muerte de una de sus productoras más destacadas.

Se trata de Carmen Ochoa, que inició trabajando como asistente de producción en 1973 y en la década de 1980 pasó a ser la productora principal.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Carmen Ochoa fue la que le propuso a Roberto Gómez Bolaños que se mostraran animaciones en las introducciones de los capítulos.

Además, tuvo una gran influencia en el estilo narrativo y visual de 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y el 'Doctor Chapatín'.

Luego de su deceso, Edgar Vivar, el actor que interpretó al 'señor barriga', lamentó lo ocurrido y compartió su último recuerdo. ¿Cuál fue?

Este fue el sentido mensaje de Edgar Vivar, 'el señor barriga', tras la muerte de Carmen Ochoa, productora de 'El Chavo del 8'

Edgar Vivar, en sus redes sociales, recordó que la última vez que se encontró con Carmen Ochoa compartieron un desayuno muy agradable.

"Este fue nuestro último desayuno juntos. Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya. Te voy a extrañar, Carmelita", comenzó planteando el actor.

"Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos", agregó.

Este fue el mensaje del Grupo Chespirito tras la muerte de la productora Carmen Ochoa

El Grupo Chespirito, también en las redes sociales, exaltó lo importante que fue Carmen Ochoa detrás de la pantalla.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras, productora, directora y gran amiga. Gracias por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad", se planteó.

Además, los internautas también se han pronunciado para enviarles mensajes de fortaleza a Edgar Vivar, el Grupo Chespirito y los seres queridos de Carmen Ochoa.