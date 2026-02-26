CANAL RCN
Internacional

Desgarrador mensaje de Edgar Vivar, 'el señor barriga', tras muerte de reconocida integrante de 'El Chavo del 8'

La integrante, que también hizo parte de 'El Chapulín Colorado', falleció el pasado 25 de febrero de 2026.

Foto: AFP.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
12:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Grupo Chespirito, en la tarde del 25 de febrero de 2026, confirmó la muerte de una de sus productoras más destacadas.

Se trata de Carmen Ochoa, que inició trabajando como asistente de producción en 1973 y en la década de 1980 pasó a ser la productora principal.

De acuerdo con lo que se ha conocido, Carmen Ochoa fue la que le propuso a Roberto Gómez Bolaños que se mostraran animaciones en las introducciones de los capítulos.

¡Dolor profundo! Murió reconocida integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'
RELACIONADO

¡Dolor profundo! Murió reconocida integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Además, tuvo una gran influencia en el estilo narrativo y visual de 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y el 'Doctor Chapatín'.

Luego de su deceso, Edgar Vivar, el actor que interpretó al 'señor barriga', lamentó lo ocurrido y compartió su último recuerdo. ¿Cuál fue?

Este fue el sentido mensaje de Edgar Vivar, 'el señor barriga', tras la muerte de Carmen Ochoa, productora de 'El Chavo del 8'

Edgar Vivar, en sus redes sociales, recordó que la última vez que se encontró con Carmen Ochoa compartieron un desayuno muy agradable.

"Este fue nuestro último desayuno juntos. Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya. Te voy a extrañar, Carmelita", comenzó planteando el actor.

"Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos", agregó.

Este fue el mensaje del Grupo Chespirito tras la muerte de la productora Carmen Ochoa

El Grupo Chespirito, también en las redes sociales, exaltó lo importante que fue Carmen Ochoa detrás de la pantalla.

Luto en la televisión: murió importante actriz que participó en El Chavo del 8
RELACIONADO

Luto en la televisión: murió importante actriz que participó en El Chavo del 8

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras, productora, directora y gran amiga. Gracias por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad", se planteó.

Además, los internautas también se han pronunciado para enviarles mensajes de fortaleza a Edgar Vivar, el Grupo Chespirito y los seres queridos de Carmen Ochoa.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Alias Pipo aseguró que Daniel Noboa presuntamente tuvo relación con el asesinato de Fernando Villavicencio

Ecuador

Ecuador incrementa del 30% al 50% los aranceles a las importaciones de Colombia

Artistas

¡Dolor profundo! Murió reconocida integrante de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Otras Noticias

EPS

La Nueva EPS no entrega estados financieros de tres años: grave denuncia que agudiza la crisis

La Contraloría también reveló giros millonarios e injustificados durante la intervención de Asmet Salud.

avianca

Avianca anunció cambio que muchos estaban esperando para sus vuelos ‘Economy’

Avianca anunció el gran cambio que tendrán sus vuelos internacionales, que muchos estaban esperando.

Asesinatos en Colombia

Asesinaron a sangre fría a empleado de una empresa de buses en pleno centro de Barranquilla: ¿qué se sabe?

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: boletería para el superclásico por Copa Sudamericana

Astrología

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026