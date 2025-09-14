Última hora: murió un reconocido boxeador que se coronó como campeón del mundo

El mundo del deporte se encuentra de luto porque un boxeador icónico falleció a sus 46 años.

Se trata de Ricky Hatton, que era oriundo de Stockport, Reino Unido, y fue campeón en cinco oportunidades de la categoría de peso wélter.

Además, a lo largo de su carrera también logró conquistar el peso superligero de la WBU y la WBA y estuvo invicto durante más de 10 peleas seguidas.

De acuerdo con lo reportado por AFP, Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo, fue hallado sin vida en su casa, que estaba ubicada en Hyde, una localidad de Gran Mánchester, en Inglaterra.

Esto es lo que se ha informado acerca de la muerte de Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo de Inglaterra

Las autoridades de Gran Mánchester han detallado que este domingo 14 de septiembre recibieron una llamada para que acudieran de emergencia a una vivienda situada en Hyde, Tameside.

Fue así como se trasladaron de inmediato y al llegar encontraron sin signos vitales a Ricky Hatton, el icónico boxeador que, incluso, peleó contra Manny Pacquiao.

Según los primeros hallazgos, las autoridades del Gran Mánchester han hecho énfasis en que, en medio de la coyuntura de la muerte de Ricky Hatton, no se han advertido circunstancias sospechosas.

No obstante, las investigaciones seguirán en curso para determinar cuál fue la causa exacta del deceso del excampeón mundial de boxeo.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Ricky Hatton tras su inesperada muerte

Luego de que las autoridades confirmaron la muerte de Ricky Hatton, sus seguidores han escrito múltiples mensajes de luto y condolencias en las redes sociales.

"Descansa en paz", "no puedo creerlo", "pusiste a Mánchester en el mapa", "te vamos a extrañar", "eres una leyenda", "recuerdo la primera vez que te vi" y "estoy absolutamente en shock", han sido algunas de las palabras.