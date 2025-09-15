CANAL RCN
Murió icónica actriz que marcó una época en la televisión: esto se sabe

La muerte de la actriz fue confirmada por su hija a través de un sentido mensaje en redes sociales.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
07:23 a. m.
El mundo de la televisión se encuentra de luto, especialmente en México, debido a que falleció una de sus actrices más icónicas y reconocidas.

Tara Para, la actriz oriunda de Ciudad de México, que hizo parte de la primera generación de Bellas Artes, inició su carrera a los 14 años y no solo se destacó en la televisión, sino que también en el cine y el teatro, partió de este mundo el pasado 12 de septiembre de 2025.

La estrella en la serie 'Soy tu fan', que se estrenó en México en 2010 y causó sensación a lo largo del tiempo, tenía 93 años. Además, la muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores y su hija Kenia Gascón.

Este fue el sentido mensaje con el que la Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte de la actriz Tara Parra

Tras enterarse de la muerte de Tara Parra, la Asociación Nacional de Actores emitió un profundo mensaje de condolencias. Sus palabras fueron las siguientes:

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera y actriz, Tarra Para. Nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeros. Que en paz descanse.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido la causa exacta de su muerte.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Kenia Gascón, hija de la actriz Tara Parra, le dio el último adiós

Una vez la noticia de la muerte de Tara Parra trascendió, Kenia Gascón, su hija, se pronunció a través de su cuenta de X y le agradeció por su amor.

"Mi amada madre, la actriz Tara Parra, finalmente falleció. Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años", comenzó escribiendo.

"Uno siempre quiere más, quería que fuera inmortal. Te amo, mamá", complementó.

A lo largo de su carrera, la icónica actriz participó en 34 producciones, entre las que también se destaca 'María la del barrio'.

 

