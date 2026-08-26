EE. UU. ofrece ayuda tras mortales inundaciones en Nepal

El gobierno de Estados Unidos expresó el miércoles sus condolencias por las devastadoras inundaciones en Nepal y anunció un aporte de 500.000 dólares para apoyar las labores de rescate en el distrito de Rasuwa, informó el Departamento de Estado.

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“Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las inundaciones repentinas”, señaló la entidad en un comunicado. Washington también desplegará a un asesor especializado en respuesta a desastres para coordinar la asistencia en la región.

Solidaridad y mensajes de apoyo

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los mensajes de respaldo a través de la red social X. “Expresamos nuestra solidaridad y estamos unidos en oración por el pueblo nepalí tras las devastadoras inundaciones”, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las inundaciones en Rasuwa han dejado un saldo de víctimas que aún se contabiliza, mientras equipos locales e internacionales trabajan en las operaciones de rescate y asistencia humanitaria.

Compromiso internacional

La promesa de ayuda de Washington se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional para atender la emergencia en Nepal, donde las lluvias monzónicas han provocado deslizamientos de tierra y destrucción de viviendas.

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El aporte económico y el envío de personal especializado buscan reforzar las capacidades de respuesta en una de las zonas más golpeadas por el desastre natural.