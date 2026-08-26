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EE. UU. ofrece ayuda tras mortales inundaciones en Nepal

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los mensajes de respaldo a través de la red social X.

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AFP

agosto 26 de 2026
08:45 p. m.
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El gobierno de Estados Unidos expresó el miércoles sus condolencias por las devastadoras inundaciones en Nepal y anunció un aporte de 500.000 dólares para apoyar las labores de rescate en el distrito de Rasuwa, informó el Departamento de Estado.

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“Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las inundaciones repentinas”, señaló la entidad en un comunicado. Washington también desplegará a un asesor especializado en respuesta a desastres para coordinar la asistencia en la región.

Solidaridad y mensajes de apoyo

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los mensajes de respaldo a través de la red social X. “Expresamos nuestra solidaridad y estamos unidos en oración por el pueblo nepalí tras las devastadoras inundaciones”, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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Las inundaciones en Rasuwa han dejado un saldo de víctimas que aún se contabiliza, mientras equipos locales e internacionales trabajan en las operaciones de rescate y asistencia humanitaria.

Compromiso internacional

La promesa de ayuda de Washington se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional para atender la emergencia en Nepal, donde las lluvias monzónicas han provocado deslizamientos de tierra y destrucción de viviendas.

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El aporte económico y el envío de personal especializado buscan reforzar las capacidades de respuesta en una de las zonas más golpeadas por el desastre natural.

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