Rusia declara “indeseable” a Human Rights Watch y prohíbe su operación en el país

Rusia incluyó este viernes a la organización Human Rights Watch (HRW) en su lista de entidades “indeseables”, una medida que en la práctica impide al grupo operar dentro de su territorio. La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia, sin ofrecer argumentos públicos sobre la medida.

La organización con sede en Nueva York ya no tenía presencia física en Rusia desde 2022, cuando las autoridades cerraron sus oficinas en Moscú. Pese a ello, HRW aseguró que continuará su labor de forma remota.

HRW promete seguir denunciando abusos en Rusia y Ucrania

“Vamos a trabajar todavía más duro para denunciar la escalofriante represión del Kremlin en la sociedad civil rusa y para informar los crímenes rusos en Ucrania”, declaró a AFP Tania Lokshina, directora asociada de la división Europa y Asia Central del grupo.

Desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022, Moscú ha prohibido a decenas de organizaciones críticas con la política del Kremlin o con la conducta de sus fuerzas armadas en la guerra.

Organizaciones internacionales bajo presión del Kremlin

Human Rights Watch, reconocida por investigar y publicar informes sobre abusos cometidos por gobiernos y ejércitos en todo el mundo, ha condenado repetidamente la guerra en Ucrania y acusa al ejército ruso de cometer una “letanía de violaciones”, acusación que Moscú rechaza.

La lista de organizaciones declaradas “indeseables” en Rusia incluye también al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace, Transparencia Internacional y la Fundación Elton John contra el SIDA. La calificación implica que cualquier persona que colabore con estas entidades o les done dinero puede ser procesada en territorio ruso.