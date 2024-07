En video | Se registran disparos por parte de colectivos chavistas en Táchira, tras jornada de elecciones

Previo a conocer los resultados de las elecciones, se reportaron alteraciones de orden público en el Estado de Táchira, lugar donde recientemente se alojó María Corina Machado durante una visita de campaña.

En el video se muestran cerca de cien personas congregadas en una vía del sector y se registran destellos que parecen ser disparos presuntamente lanzados por parte de colectivos.

Víctimas tras ataques en Táchira

Luego de que los grupos violentos del régimen llegaran disparando a los electores que resguardaban un centro electoral, se reportó que uno de los presentes en el incidente falleció posteriormente a causa de sus heridas, su identidad no ha sido confirmada.

Al momento, tras el ataque perpetrado por colectivos chavistas en las adyacencias del lugar, cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, no se han reportado más víctimas.

Sin embargo, el Comando de Táchira aseguró que con los tiros y la pólvora dos personas resultaron heridas.

Líderes opositores denuncian viviendas vandalizadas

El exalcalde del municipio Bolívar en Táchira, William Gómez, anteriormente ya había denunciado que en horas de la mañana del sábado 27 de julio, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela marcaron su vivienda.

En las paredes escribieron la frase "el que está quieto se deja quieto".

A su vez, el líder opositor señaló a quien él considera responsable de estos actos:

“Alcaldesa Sandra Sánchez, Yorley Ortega, Edisson Silva, Miguel Puche, ojo porque yo los conozco muy bien, a mí no me meten miedo ni me asustan. Los responsabilizo de cualquier acto ante mi integridad física y de seguridad que me pueda ocurrir” dijo Gómez a través del video.