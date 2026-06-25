Se revela cuánto ha pagado Carlos III en impuestos desde que ascendió al trono

Por primera vez en la historia de la monarquía británica, un soberano en ejercicio del trono ha revelado el monto exacto de sus obligaciones fiscales sobre ingresos privados.

El rey Carlos III abonó una suma superior a las 30 millones de libras (casi 40 millones de dólares) en concepto de impuestos desde que asumió la corona en septiembre de 2022, según un informe publicado el jueves, 25 de junio, por el Palacio de Buckingham.

Este histórico ejercicio de rendición de cuentas ocurre en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio y la gestión financiera de los Windsor, intensificado tras las sucesivas polémicas que han salpicado al Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del monarca.

El desglose oficial detalla que el rey tributó 11,7 millones de libras (15,4 millones de dólares) durante el periodo fiscal 2023-2024, una cifra que se elevó a 12,9 millones de libras (17 millones de dólares) en el periodo 2024-2025.

Pagar impuestos, una tradición entre los Windsor desde la década de los 90:

La principal vía de ingresos del jefe de Estado proviene del Ducado de Lancaster, un vasto dominio privado que genera rentas a través de arrendamientos agrícolas y la administración de carteras inmobiliarias comerciales y residenciales. Tan solo por esta propiedad, Carlos III percibió ingresos de 26,8 millones de libras (35,4 millones de dólares) en el último año fiscal.

Aunque por ley el monarca goza de inmunidad fiscal, la corona mantiene de forma voluntaria este régimen impositivo sobre sus ganancias privadas desde 1993, una tradición instaurada originalmente por la reina Isabel II.

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¿Por qué revelar el importe de sus impuestos?

La nueva política de apertura institucional también ha alcanzado al heredero directo al trono. Guillermo, príncipe de Gales, emuló la iniciativa de su padre al difundir por primera vez sus propios registros tributarios.

Desde que asumió su nuevo título en septiembre de 2022, el primogénito del rey ha desembolsado más de 20 millones de libras (26 millones de dólares) derivados del Ducado de Cornualles.

A través de un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, se justificó la entrega de estos balances financieros argumentando que la histórica revelación responde directamente al "compromiso de la Casa Real con la transparencia".