Rescataron con vida a un pequeño gato que sobrevivió 36 horas bajo los escombros

En medio de una tragedia marcada por el dolor, la incertidumbre y la búsqueda de personas desaparecidas, un pequeño maullido se convirtió en una señal de esperanza.

Durante 36 horas, los rescatistas que trabajaban entre los restos de una estructura colapsada mantuvieron el silencio en determinados momentos para intentar escuchar cualquier indicio de vida. Fue entonces cuando comenzaron a percibir, de manera repetida, el sonido de un gato.

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El problema era encontrar exactamente de dónde provenía. Los rescatistas todavía no sabían en cuál de los siete pisos de la estructura podía estar el animal, por lo que iniciaron una búsqueda cuidadosa entre los escombros.

¿Cómo lograron encontrar al gato de dos meses?

La insistencia de los maullidos permitió orientar poco a poco a los voluntarios.

Después de avanzar entre la estructura afectada, uno de los rescatistas logró llegar hasta el lugar donde estaba el animal y confirmó que seguía con vida.

Daniel David Muñoz, rescatista voluntario, relató el momento en que consiguió sacarlo de la zona de peligro.

Volví y descendí con él, ascendí al apartamento y efectivamente estaba el gato vivo.

Una vez puesto a salvo, los rescatistas le proporcionaron agua, comida y los elementos necesarios para su cuidado, comprobando que, pese a haber permanecido atrapado durante horas, el pequeño animal había sobrevivido.

¿Qué dijeron los rescatistas después del hallazgo?

Para quienes participaron en el operativo, sacar al gato de los escombros fue una recompensa en medio de una jornada extremadamente difícil.

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Fredy Camacho, otro de los rescatistas voluntarios, destacó el compromiso de quienes continúan trabajando en la emergencia.

Para nosotros es una satisfacción y realmente se ve que es válido nuestro trabajo. Somos caleños y somos unidos. Toda la vida que se pueda salvar lo vamos a hacer.

Las palabras reflejan el espíritu con el que decenas de voluntarios han decidido permanecer en las zonas afectadas, colaborando en las labores de búsqueda y rescate.

¿Qué pasará ahora con el gato?

Aunque el pequeño gato ya está a salvo, todavía queda una tarea pendiente: encontrar a su dueño o dueña.

Por ahora, los rescatistas buscan información que permita establecer a qué familia pertenecía el animal y lograr que pueda regresar a casa.