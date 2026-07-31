Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

México otra vez está profundamente conmocionada tras el asesinato de un reconocido cantante y guitarrista que hizo parte de uno de los programas de radio más famosos de ese país.

Sergio 'Checo' Padilla, que tenía 72 años y trabajó durante tres décadas en 'Buenos Días', el proyecto dirigido por el locutor Héctor Martínez Serrano, fue atacado con un arma de fuego en Ecatepec.

Como cantante y guitarrista del programa 'Buenos Días', 'Checo' Padilla acostumbró a interpretar boleros, rancheras, música tradicional mexicana e hizo parte del día a día de una gran cantidad de ciudadanos.

¿Qué se sabe del asesinato de Sergio 'Checo' Padilla, el reconocido cantante y guitarrista de México?

De acuerdo con lo que ha expresado Jonathan Padilla, nieto de 'Checo', el cantante y guitarrista se dirigía a atender un compromiso laboral y fue interceptado en Ecatepec por unos individuos que se movilizaron en una moto y le dispararon en repetidas ocasiones.

Hasta el momento, la hipótesis que se maneja es que el crimen podría estar relacionado con un intento de asalto.

Sin embargo, las autoridades continúan realizando la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y llegar a los responsables.

La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de México lamentó el asesinato de Sergio 'Checo' Padilla

En un contundente comunicado, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de México pidió que el crimen del cantante Sergio Padilla no quede impune.

"La ANPERT condena el asesinato de Sergio 'Checo' Padilla, al ser víctima de un asalto en el Estado de México. Este órgano colegiado expresa su más enérgica condena por el homicidio de este gran músico, que durante décadas fue integrante y colaborador de uno de los programas más importantes de la radio: 'Buenos Días', conducido por Héctor Martínez Serrano", expusieron.

"Este crimen confirma una realidad que no podemos seguir normalizando: ningún ciudadano debería perder la vida por salir a trabajar. Hoy la violencia alcanza por igual a músicos, periodistas y a cualquier persona que sale a ganarse la vida. Exigimos a las autoridades del Estadio de México, encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez, que investiguen con rigor este homicidio, que se dé con los responsables y que se garanticen condiciones mínimas de seguridad para que ningún ciudadano más sea asesinado por el simple hecho de salir a trabajar. La vida de 'Checo' Padilla merece justicia", agregaron.