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Jared Leto fue acusado de conducta sexual delictiva por cuatro mujeres: esto respondió

De acuerdo con los testimonios recopilados en la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2002 y 2016.

Foto: IG @jaredleto
Foto: IG @jaredleto

Noticias RCN

AFP

julio 30 de 2026
06:26 p. m.
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Un nuevo escándalo ha sacudido la vida artística del actor y músico estadounidense Jared Leto, quien se encuentra siendo acusado por cuatro mujeres por presunta conducta sexual delictiva cuando estas eran adolescentes.

Según un documental de la cadena BBC, se han logrado recopilar varios testimonios de mujeres, quienes aseguran que el hombre habría tenido conductas inapropiadas con ellas cuando este tenía entre 30 y 40 años.

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¿De qué se está acusando al actor Jared Leto?

Dos de las presuntas víctimas se encuentran acusando al hombre de agresión sexual cuanto tenían 17 años. Otra de estas manifestó que a los 19 años el hombre la habría amenazado con una agresión similar.

Una mujer afirmó haber recibido llamadas telefónicas, de carácter sexual explícito, cuando apenas tenía 16 años por lo que, dentro de las presuntas insinuaciones, el hombre le habría propuesto consentir relaciones.

Nueve de las diez mujeres decidieron presentar su testimonio por primera vez en el documental de la BBC ‘Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood’ en donde se dan a conocer las versiones por parte de las presuntas víctimas del artista.

Según portavoces internacionales, esta no sería la primera vez que el hombre es señalado por estos delitos ya que, en 2025, varias mujeres también lo habrían acusado de estas agresiones. Esto por medio de una investigación realizada por la revista digital estadounidense Air Mail.

Dentro de los testimonios, una de las mujeres relató que llegó a sostener encuentros íntimos con el hombre cuando esta tenía 17 años lo que se clasifica legalmente como abuso sexual a menor. Varias de las mujeres afirmaron también haber sido víctimas de manipulación por Leto al, presuntamente, valerse de su fama, prestigio y reconocimiento para realizar dichas propuestas.

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¿Cuál fue la respuesta del actor?

AFP dio a conocer detalles de la respuesta emitida por medio del más reciente comunicado, transmitido por los representantes del hombre, en donde el estadounidense negó las acusaciones presentadas en su contra.

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", subrayó el artista de 54 años.

La fuerte polémica ya ha generado una ola de rechazo en redes en contra de los presuntos delitos por los que es señalado el hombre. Ante esto, diferentes colectivos han exaltado los testimonios de las mujeres que rompieron el silencio al exponer las situaciones que ya se encuentran siendo investigadas.

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