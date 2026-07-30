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Venezuela inicia demolición de edificios tras el devastador terremoto

Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron y 856 resultaron afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Terremotos en Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 30 de 2026
09:27 p. m.
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Venezuela comenzó este jueves la demolición controlada de edificios colapsados por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5.500 muertos y destruyó cientos de estructuras.

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La primera implosión se realizó en Catia La Mar, estado La Guaira, donde una torre de 12 pisos del conjunto residencial Luisa Cáceres de Arismendi fue dinamitada en medio de estrictas medidas de seguridad, constató un equipo de la AFP.

Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron y 856 resultaron afectados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, aseguró que “ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar”.

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Estruendo y tensión en La Guaira

La detonación provocó un fuerte estruendo y una nube de humo que alteró a los vecinos. “Nos encontrábamos en una eucaristía y la gente se alteró porque fue algo bastante fuerte”, relató Jesús Díaz, abogado de 36 años.

Militares bloquearon varias manzanas y colocaron banderas rojas para advertir el peligro. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión ocurrió “tal cual fue planificada” y que permitirá reanudar la recuperación de cuerpos.

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Desolación y millonarias pérdidas

El panorama en La Guaira sigue siendo desolador: montañas de escombros, edificios sin muros ni ventanas y estructuras inclinadas al borde del colapso. “Me sentí horrible, fue una sensación demasiado fuerte”, dijo Yenith Salcedo, ama de casa de 66 años.

El último balance oficial cifra en 5.546 los muertos, aunque fuentes diplomáticas estiman hasta 10.000 desaparecidos. El Banco Mundial calcula que los daños materiales ascienden a 19.500 millones de dólares.

Vecinos como Manuel Castilla, comerciante de 60 años, insisten en la necesidad de las implosiones: “Ya basta de tragedias y de muertos. Mientras se hagan con respeto, son importantes”.

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