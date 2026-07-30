Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, recibió un nuevo golpe dentro de la cocina

Los 23 participantes de MasterChef Celebrity han manifestado su interés por sorprender a los tres chefs en el arduo proceso para convertirse en el nuevo cocinero estrella de la temporada.

Tras la eliminación de la primera celebridad, quien fue el actor Hugo Gómez, los jurados han exaltado su interés por ver nuevos riesgos en la competencia que los aleje de los platos convencionales a los que están acostumbrados a preparar.

No obstante, algunos hechos ya han ido más allá de los platos y la presentación de los alimentos ya que Claudia Bahamón ya se ha llevado gran parte del protagonismo durante los recientes capítulos.

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¿Qué pasó con Claudia Bahamón en MasterChef?

Claudia Bahamón se ha convertido en parte esencial del exitoso reality del Canal RCN, pues su presencia ha servido, en reiteradas ocasiones, para que los chefs tengan algunas contemplaciones con todos los cocineros que han pasado por la cocina.

Sin embargo, para esta nueva edición, la modelo dio a conocer que por primera vez ha recibido golpes dentro del set de grabación. Pese a que ningún participante se encuentra exento de sufrir algún accidente durante las horas en las que están dentro de sus estaciones, Bahamón no corrió con suerte ya que también protagonizó un incidente.

Mientras se encontraba inspeccionando el tiempo de todos los grupos, que se encontraban compitiendo, el actor Luciano D’Alessandro no se percató de que la mujer estaba detrás suyo por lo que, de manera inesperada, la golpeó por la espalda.

Pese a que esta logró salir ilesa del golpe, varios de los cocineros manifestaron su impacto con que la mujer ya haya recibido dos golpes durante la misma temporada. Según el testimonio de la presentadora, para la FM, nunca antes había experimentado algo similar en otras temporadas.

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Emiro Navarro golpeó a Claudia Bahamón

Por otro lado, los clips del más reciente golpe que Emiro Navarro propinó a Claudia Bahamón ya le han dado la vuelta al internet. En medio de la celebración por el triunfo de su equipo, el creador de contenido no se percató de que Bahamón se encontraba detrás suyo por lo que al abrazar a uno de sus compañeros, frente a todos, golpeó fuertemente el rostro de la mujer.

Pese a que transcurrieron varios minutos del golpe, Navarro no se percató de que incluso esta rompió en llanto ante la magnitud del evento. Al conocer lo sucedido, el hombre bajó del balcón para excusarse con la presentadora, quien manifestó que su labio estaba roto.