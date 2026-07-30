Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza después de que Hamás entregue las armas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo sobre el “desarme completo de Hamás y otros grupos armados” en la Franja de Gaza, lo que, una vez cumplido, implicará la retirada de Israel del territorio.

"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que el proceso se llevará a cabo por fases.

Retirada israelí y fuerza internacional

El mandatario explicó que, a medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán de Gaza.

En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de la seguridad en el enclave.

Negociaciones en Egipto

Desde hace semanas se desarrollan conversaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, vigente desde octubre pasado.

El objetivo es poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza, en un contexto de tensiones regionales y presión internacional por alcanzar una solución duradera.