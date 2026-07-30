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Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza después de que Hamás entregue las armas

El mandatario explicó que, a medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán de Gaza.

Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza después de que Hamás entregue las armas
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 30 de 2026
06:08 p. m.
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El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que su Consejo de Paz alcanzó un acuerdo sobre el “desarme completo de Hamás y otros grupos armados” en la Franja de Gaza, lo que, una vez cumplido, implicará la retirada de Israel del territorio.

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"Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas", escribió Trump en su plataforma Truth Social, precisando que el proceso se llevará a cabo por fases.

Retirada israelí y fuerza internacional

El mandatario explicó que, a medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán de Gaza.

En paralelo, una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de la seguridad en el enclave.

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