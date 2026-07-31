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Cajas de Compensación en Colombia: ¿Qué cambiaría con el nuevo proyecto de ley del Gobierno?

Conozca los cambios clave que propone el Gobierno Nacional para las Cajas de Compensación Familiar en Colombia.

Bono subsidio en especie cajas de compensación Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 31 de 2026
08:07 a. m.
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El Ministerio del Trabajo radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca transformar el régimen sancionatorio y la vigilancia de las Cajas de Compensación Familiar en Colombia.

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La iniciativa legislativa pretende fortalecer las facultades de control de la Superintendencia del Subsidio Familiar para garantizar el uso correcto de los recursos de los trabajadores.

¿Por qué el Gobierno busca reformar la supervisión de las Cajas de Compensación?

Actualmente, el Gobierno argumenta que la normativa encargada de regular a las Cajas de Compensación presenta vacíos legales y vacíos en los procesos de fiscalización. Esta situación dificulta la aplicación de sanciones oportunas ante eventuales irregularidades administrativas o financieras.

Con la nueva propuesta, se busca actualizar el marco legal para que la Superintendencia del Subsidio Familiar cuente con herramientas más precisas al momento de investigar, prevenir y sancionar malas prácticas dentro de estas entidades.

El proyecto de ley se centra en tres ejes fundamentales para reestructurar la supervisión del subsidio familiar en el país:

  • Permitirá a las autoridades intervenir de forma directa en las entidades que presenten fallas, evitando medidas generales que afecten el funcionamiento de las cajas que sí cumplen con la norma.
  • Se fijan reglas claras y criterios definidos para investigar faltas administrativas, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas.
  • El objetivo central es blindar el capital destinado a subsidios de vivienda, recreación, educación y cuotas monetarias para que lleguen a sus beneficiarios finales.
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¿Cómo afecta esta propuesta a los afiliados actualmente?

Por el momento, el servicio y las prestaciones de las Cajas de Compensación Familiar continúan funcionando con normalidad. Al tratarse de un proyecto de ley, la iniciativa debe superar sus debates correspondientes en el Congreso de la República (Cámara y Senado) para definir si se convierte en ley formal.

Mientras avance el trámite legislativo, los trabajadores formales y sus familias mantendrán el acceso a todos sus beneficios habituales sin modificaciones inmediatas.

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