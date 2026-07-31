¿Qué pasará con los cinco capturados por el asesinato de María Camila y la bebé Alahia?

El caso del asesinato de María Camila Potosí y de su hija Alahia sigue avanzando en los estrados judiciales.

Tras la captura de cinco presuntos implicados y el hallazgo de los restos de la bebé, la investigación entra en una nueva etapa en la que se definirán las medidas judiciales contra los señalados responsables.

¿Cuál será el primer paso en el proceso con los cinco capturados?

Lo primero que deberá resolverse es una solicitud de habeas corpus presentada por Kevin Alexis López, uno de los cinco capturados por este caso. El recurso será analizado por el Juzgado 22 Laboral de Cali, que decidirá si concede o no la libertad inmediata del procesado.

Hasta el momento no se conocen públicamente los argumentos con los que la defensa sustentó esta petición, por lo que será el despacho judicial el encargado de determinar si existe mérito para aceptar o rechazar la solicitud.

¿Qué pasará con los cinco capturados?

Una vez se resuelva el habeas corpus, la Fiscalía General de la Nación presentará nuevamente ante un juez de control de garantías a los cinco detenidos, entre ellos la mujer señalada de haber planeado el crimen.

Durante estas diligencias, el ente investigador formulará imputación por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y ocultamiento o alteración de material probatorio, al considerar que, presuntamente, los implicados intentaron eliminar evidencias relacionadas con el caso.

¿Podrían ser enviados a prisión?

Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitará que los cinco procesados sean cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso penal.

La decisión quedará en manos del juez de control de garantías, quien evaluará los elementos de prueba presentados por el ente acusador antes de definir si los investigados permanecerán privados de la libertad.

¿Qué papel tendrá Medicina Legal en la investigación?

Otro de los pasos clave será la incorporación al expediente del dictamen de Medicina Legal sobre Alahia. Ese informe permitirá fortalecer la investigación y aportar elementos técnicos que ayuden a esclarecer las circunstancias de la muerte de la bebé.

Las autoridades continúan adelantando las actuaciones judiciales para reconstruir completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno de los capturados en este crimen.