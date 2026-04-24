Libertad bajo fianza para soldado que habría ganado 400 mil dólares por la caída de Nicolás Maduro

Un soldado del ejército de Estados Unidos, identificado como Gannon Van Dyke, fue puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares tras ser acusado de utilizar información privilegiada para apostar por la destitución de Nicolás Maduro. El caso, revelado por fiscales federales, apunta a ganancias superiores a los 400.000 dólares mediante operaciones en plataformas de predicción.

Van Dyke, sargento mayor de las Fuerzas Especiales en servicio activo desde 2008, enfrenta cargos por fraude de materias primas, fraude electrónico y uso ilegal de información confidencial. La decisión de concederle la libertad provisional fue tomada por un juez federal, quien además le ordenó entregar su pasaporte y sus armas de fuego, salvo autorización militar.

¿Por qué acusan al soldado de usar información privilegiada en apuestas?

Según la acusación, el militar habría apostado más de 33.000 dólares entre el 27 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 en la plataforma Polymarket, anticipando la salida de Maduro y la intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela. En ese momento, las probabilidades asignadas por el mercado eran bajas, lo que amplificó sus ganancias.

Los fiscales sostienen que Van Dyke tenía acceso a información clasificada debido a su presunta participación en la planificación y ejecución de la captura de Maduro el 3 de enero en Caracas. Tras ese evento, habría retirado los fondos y solicitado eliminar su cuenta, lo que fue interpretado como un intento de ocultar su identidad.

¿Qué impacto tiene este caso en los mercados de predicción?

Según reveló Reuters, Kalshi, otra plataforma similar, bloqueó el intento del acusado de abrir una cuenta debido a sus protocolos de verificación de identidad.

Van Dyke deberá comparecer ante un tribunal federal en Manhattan el próximo 28 de abril, donde continuará el proceso judicial bajo supervisión de la jueza.