¿Quién es el soldado de EE. UU. que habría apostado por la caída de Maduro?

La captura de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses sigue haciendo eco casi cuatro meses después. Las autoridades acusaron a una persona que, por medio de conocer información clasificada, apostó que esto iba a ocurrir.

Gannon Ken Van Dyke es el protagonista de la insólita apuesta. Ganó más de 400 mil dólares en Polymarket al predecir cuándo se iba a dar la caída de Maduro. Para ello, utilizó información de la planificación, dado que hizo parte de esta.

Ha sido soldado desde 2008 y es un alto mando desde 2023

Este hombre es un militar de 38 años que ha prestado sus servicios desde 2008. A partir de 2023, alcanzó el cargo de sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército en Fort Bragg, una base de Fayetteville, Carolina del Norte.

Las autoridades precisaron también que en septiembre de 2018, firmó un acuerdo de no divulgación de información sensible: “Reconoció que el Gobierno de Estados Unidos colocó confianza especial en Van Dyke”.

Entonces, prometió que no podía revelar material considerado como sensible. Sumado a ello, en diciembre de 2025 (un mes antes de la captura de Maduro) firmó un acuerdo similar sobre no divulgar acerca de las operaciones del hemisferio occidental.

Cronología de la apuesta perfecta: así la habría hecho

Van Dyke participó en la planificación y ejecución del arresto, por lo que “era consciente de que su asociación con USASOC (Comando de Operaciones Especiales) le proporcionó acceso a información clasificada”.

Con respecto a Polymarket, se sabe que opera en Manhattan y permite que las personas apuesten por eventos que podrían ocurrir. Entre el otoño e invierno del año pasado, ofreció apuestas relacionadas con la situación de Maduro.

Puntualmente el 6 de septiembre, publicó una oferta con la que se pronosticaba que el venezolano dejaría el poder entre ese día y el 31 de marzo de 2026. Posteriormente, en diciembre, el militar presuntamente apostó que el golpe iba a ser antes del 31 de enero.

“En la mañana del 2 de enero de 2026, Van Dyke compró aproximadamente 3.618 acciones ‘Sí’ de la oferta Trump invoca poderes de guerra contra Venezuela en enero antes del 31 y compró aproximadamente 90.347 acciones ‘Sí’ de la oferta Maduro fuera antes del 31 de enero”, menciona la acusación.

Los 437.859 dólares que ganó, los retiró el mismo 3 de enero y los guardó en una bóveda de criptomonedas extranjeras para generar intereses. Tres días después, eliminó su cuenta en Polymarket para no levantar sospechas.