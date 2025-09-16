CANAL RCN
Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta cargos de homicidio agravado y posible pena de muerte

Según la investigación, Robinson, de 22 años, habría utilizado un rifle con mira telescópica para efectuar el ataque desde un tejado.

Charlie Kirk.
Charlie Kirk. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
07:36 p. m.
El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que Tyler Robinson, principal sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, fue formalmente acusado de homicidio agravado y otros seis cargos adicionales.

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk enfrenta cargos de homicidio agravado

El funcionario confirmó que solicitará la pena de muerte en caso de que el acusado sea declarado culpable.

Kirk, de 31 años, fundador del movimiento juvenil Turning Point USA y cercano al presidente Donald Trump, murió el pasado 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento universitario en Utah.

Según la investigación, Robinson, de 22 años, habría utilizado un rifle con mira telescópica para efectuar el ataque desde un tejado. Fue capturado tras una persecución de más de 30 horas.

El fiscal Gray aseguró que en el arma recuperada por las autoridades se hallaron rastros de ADN pertenecientes a Robinson.

Además, un compañero de apartamento del acusado entregó a los investigadores una nota encontrada bajo su teclado, en la que Robinson habría dejado explícita su intención de asesinar a Kirk: “Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la voy a tomar”.

El mismo testigo relató que Robinson le confesó su responsabilidad en un intercambio de mensajes, donde expresó estar “harto del odio” del activista, en referencia a sus posturas políticas.

De momento, Robinson permanece bajo custodia sin derecho a fianza desde que se entregó a las autoridades con ayuda de su familia el pasado jueves. Este martes realizará de manera virtual su primera presentación ante un tribunal de Utah.

El fiscal Gray subrayó que la decisión de pedir la pena capital se tomó de forma independiente y basada en la naturaleza del crimen y la evidencia reunida.

¿Qué sigue para el presunto asesino de Charlie Kirk?

La muerte de Charlie Kirk, figura reconocida en círculos conservadores por sus críticas al movimiento transgénero y sus constantes debates en universidades, ha generado un amplio impacto político y social en Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, recibió fuertes críticas por su manejo inicial del caso, especialmente tras anunciar la captura de un sospechoso equivocado que fue liberado a las pocas horas.

Por su parte, la Casa Blanca aseguró que el asesinato será investigado como parte de un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda, lo que ha despertado preocupaciones en sectores opositores que temen un uso político de esta clasificación.

