ADN en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del joven capturado

El FBI confirmó que las muestras corresponden al ADN de Tyler Robinson, principal sospechoso de asesinar a Kirk.

Foto: AFP

AFP

septiembre 15 de 2025
09:39 a. m.
El director del FBI, Kash Patel, confirmó que los rastros de ADN hallados en la escena del crimen del influencer Charlie Kirk coinciden con el del sospechoso Tyler Robinson, quien fue capturado días después del asesinato.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves pasado tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en entrevista con la cadena Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Las pruebas en el crimen de Charlie Kirk

Patel también habló de una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía "básicamente... 'Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y voy a aprovecharla'. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, agregó.

Estas evidencias se suman a las ya recolectadas por la policía, incluyendo los extraños mensajes inscritos en las balas usadas para acabar con la vida de Kirk, en las que se leía: “¡Hey, fascista, atrápala!”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló que se trataba de inscripciones antifascistas y ofensivas, como “bella ciao” y “si estás leyendo esto, eres gay”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía "ideología izquierdista".

¿Quién era Charlie Kirk?

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

En conversación con medios estadounidenses, antes de abordar un avión hacia Nueva York, el presidente Donald Trump informó que, aunque no se conocen detalles sobre el funeral del comentarista político Charlie Kirk, asistirá a la ceremonia.

“Cuando sea, iré (…) Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”, comentó.

