CANAL RCN
Internacional

¿Fue motivado por críticas a población LGBTIQ+? Presunto asesino de Kirk tendría pareja transgénero

El gobernador de Utah confirmó que Tyler Robinson convivía con una persona trans en proceso de transición.

Asesinato kirk: nuevas revelaciones
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 15 de 2025
12:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El crimen de Charlie Kirk, figura de la derecha estadounidense ocurrido durante un mitin en Utah y registrado en directo, no solo impactó por la brutalidad del ataque sino también por los detalles que salieron a la luz en las horas posteriores.

ADN en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del joven capturado
RELACIONADO

ADN en la escena del crimen de Charlie Kirk coincide con el del joven capturado

El presunto responsable mantenía una relación sentimental con una persona transgénero.

Este hecho, confirmado por el gobernador Spencer Cox, abrió un nuevo frente en medio de acusaciones cruzadas entre sectores conservadores y progresistas.

¿El asesinato de Charlie Kirk fue motivado por críticas a población LGBTIQ+?

Charlie Kirk, conocido por su activismo conservador y su postura crítica frente a los derechos LGBTIQ+, especialmente hacia la población transgénero, fue asesinado a tiros durante un evento público en una universidad de Utah.

El ataque quedó grabado y difundido en directo.

Un día después, el presunto autor, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado en el mismo estado. La captura levantó especulaciones sobre sus motivaciones, especialmente cuando el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que Robinson vivía con una pareja sentimental transgénero.

Sí, puedo confirmarlo. El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer.

“Tengo la obligación de hacerlo”: Trump promete asistir al funeral del comentarista asesinado Charlie Kirk
RELACIONADO

“Tengo la obligación de hacerlo”: Trump promete asistir al funeral del comentarista asesinado Charlie Kirk

Este detalle, aunque aún no vinculado directamente con el crimen, ha sido suficiente para alimentar la narrativa de algunos líderes, quienes aseguran que la relación del acusado evidencia un trasfondo político relacionado con la defensa de la población LGBTIQ+.

Responsabilizan a la izquierda por el asesinato de Charlie Kirk

Desde el asesinato, varias voces del sector de derecha, incluidos medios de comunicación y figuras cercanas al expresidente Donald Trump, han responsabilizado a la “izquierda radical” de crear un ambiente hostil que, según ellos, habría desembocado en la tragedia.

Kirk, considerado un referente del pensamiento conservador, se había convertido en un crítico recurrente de los derechos de la comunidad LGBT+, y en particular de las personas transgénero.

Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones
RELACIONADO

Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

Sus intervenciones públicas en foros y medios a menudo contenían mensajes contra la inclusión de políticas de género, lo que le generó confrontaciones abiertas con colectivos progresistas.

En ese mismo tono, Trump ha sido un impulsor de una línea política que rechaza abiertamente los avances en derechos de género. Desde su regreso a la escena electoral, ha denunciado lo que denomina “transgéneromanía”, un término con el que ha prometido acabar en caso de retomar el poder.

Pese a estas interpretaciones políticas, las autoridades mantienen la prudencia. El gobernador Cox advirtió que no existen pruebas concluyentes que relacionen a la pareja del presunto asesino con el crimen.

Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (…) pero quiero ser cauteloso (...) No tenía idea de lo que estaba pasando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Alto funcionario del régimen de Maduro asegura que aumentaron los vuelos de inteligencia de EE. UU.

Italia

Intentó quitarse la vida saltando desde un balcón, pero cayó encima de su vecina: víctima no logró sobrevivir

Artistas

Murió un reconocido cantante que fue ícono por varias décadas: esto se conoció

Otras Noticias

Artistas

Sofía Vergara tuvo un inesperado inconveniente médico y terminó en urgencias: esto informó

A través de un post de Instagram, Sofía Vergara aclaró que fue lo que le sucedió y sus internautas reaccionaron.

Turismo

Tiquetes aéreos en Colombia tendrían importante reducción: esto es lo que se sabe con proyecto de ley

La propuesta se basa en que se revise la reducción del IVA para estos servicios.

Dayro Moreno

Dayro Moreno habló sobre su retiro del fútbol a horas de cumplir 40 años

JEP

Paraguay pide extradición de Rodrigo Granda por secuestro y asesinato de Cecilia Cubas

EPS

Supersalud se pronuncia sobre informe de la Contraloría acerca de la Nueva EPS