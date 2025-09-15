¿Fue motivado por críticas a población LGBTIQ+? Presunto asesino de Kirk tendría pareja transgénero

El crimen de Charlie Kirk, figura de la derecha estadounidense ocurrido durante un mitin en Utah y registrado en directo, no solo impactó por la brutalidad del ataque sino también por los detalles que salieron a la luz en las horas posteriores.

El presunto responsable mantenía una relación sentimental con una persona transgénero.

Este hecho, confirmado por el gobernador Spencer Cox, abrió un nuevo frente en medio de acusaciones cruzadas entre sectores conservadores y progresistas.

¿El asesinato de Charlie Kirk fue motivado por críticas a población LGBTIQ+?

Charlie Kirk, conocido por su activismo conservador y su postura crítica frente a los derechos LGBTIQ+, especialmente hacia la población transgénero, fue asesinado a tiros durante un evento público en una universidad de Utah.

El ataque quedó grabado y difundido en directo.

Un día después, el presunto autor, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado en el mismo estado. La captura levantó especulaciones sobre sus motivaciones, especialmente cuando el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que Robinson vivía con una pareja sentimental transgénero.

Sí, puedo confirmarlo. El compañero de piso (de Tyler Robinson) era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer.

Este detalle, aunque aún no vinculado directamente con el crimen, ha sido suficiente para alimentar la narrativa de algunos líderes, quienes aseguran que la relación del acusado evidencia un trasfondo político relacionado con la defensa de la población LGBTIQ+.

Responsabilizan a la izquierda por el asesinato de Charlie Kirk

Desde el asesinato, varias voces del sector de derecha, incluidos medios de comunicación y figuras cercanas al expresidente Donald Trump, han responsabilizado a la “izquierda radical” de crear un ambiente hostil que, según ellos, habría desembocado en la tragedia.

Kirk, considerado un referente del pensamiento conservador, se había convertido en un crítico recurrente de los derechos de la comunidad LGBT+, y en particular de las personas transgénero.

Sus intervenciones públicas en foros y medios a menudo contenían mensajes contra la inclusión de políticas de género, lo que le generó confrontaciones abiertas con colectivos progresistas.

En ese mismo tono, Trump ha sido un impulsor de una línea política que rechaza abiertamente los avances en derechos de género. Desde su regreso a la escena electoral, ha denunciado lo que denomina “transgéneromanía”, un término con el que ha prometido acabar en caso de retomar el poder.

Pese a estas interpretaciones políticas, las autoridades mantienen la prudencia. El gobernador Cox advirtió que no existen pruebas concluyentes que relacionen a la pareja del presunto asesino con el crimen.