Él es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: de estudiante becado a presunto autor del crimen

La investigación sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk dio un giro en la investigación con la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años cuya vida, hasta ahora, parecía la de un estudiante común.

Sin embargo, un análisis de su pasado y recientes cambios de comportamiento sugieren un perfil de radicalización que, según las autoridades, habría culminado en un acto de “asesinato político”.

El sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

La detención de Robinson, quien es el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, se logró tras una intensa búsqueda de 33 horas, poniendo fin a una cacería humana que conmocionó a Utah y a todo Estados Unidos.

Foto: Oficina del gobernador de Utah

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló en una rueda de prensa detalles clave sobre el detenido.

Aunque Robinson estaba registrado para votar como “independiente”, un familiar confesó a los investigadores que el joven se había “politizado” en los últimos años y había desarrollado un profundo rechazo hacia Kirk.

Esta versión no era un secreto en su círculo más cercano, pues en una cena familiar, Robinson incluso mencionó el evento de Kirk en la Universidad del Valle de Utah, expresando su descontento con las opiniones del activista, a quien consideraba “lleno de odio”.

Los mensajes que encontraron después del asesinato de Charlie Kirk

La posible transformación política de Robinson se ha convertido en el principal foco de la investigación.

Las autoridades encontraron pruebas que apuntan a una motivación ideológica en el crimen. Cerca de la escena del tiroteo, se halló el rifle que se presume fue usado en el ataque, y en las municiones se encontraron mensajes antifascistas.

Grabados en los casquillos había frases como “¡Eh, fascista! ¡Atrápalo!” y una referencia a una canción antifascista italiana.

Estos indicios, junto con la confesión del familiar a un amigo, han consolidado el caso contra el joven.

El recorrido de Robinson, de ser un estudiante universitario becado a un presunto asesino ha sorprendido a quienes lo conocieron.

Creció en un tranquilo suburbio, St. George, y tuvo un historial académico brillante que le valió una beca, pero abandonó sus estudios al poco tiempo.

Fotografías en redes sociales lo muestran con un aspecto similar al del sospechoso captado en el video de seguridad, un detalle que ayudó a las autoridades a identificarlo.

Este es el perfil de Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, cuya historia personal ahora está en el centro de un crimen que ha reavivado el debate sobre la violencia política en el país.