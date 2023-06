Submarino turístico usado para ver los restos del Titanic desapareció en el Océano Atlántico

Un submarino turístico utilizado para ver los restos del Titanic desapareció en el Océano Atlántico. La compañía que realiza las expediciones, OceanGate Expeditions, indicó que explora opciones para traer a la tripulación de forma segura y que ha recibido ayuda de entidades del Gobierno para ello. Por el momento no se sabe cuántas personas están al interior de la nave.

Este submarino desapareció en la costa este de Estados Unidos. Se sabe que las autoridades de la Guardia Costera de Boston dirigen su búsqueda. Por su parte, OceanGate Expeditions se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “estamos explorando y movilizando todas las opciones para traer a la tripulación de vuelta sana y salva, Toda nuestra atención se centra en la búsqueda de los tripulantes del sumergible y sus familias. Estamos trabajando para que regresen sanos y salvos”.

The #Titanic's debris field tells the human story of the ship in a way no other area of the wreck can. Learn more about our efforts to explore it and to preserve Titanic's legacy: https://t.co/F7OtKI0En7 pic.twitter.com/F09mWXcYBi